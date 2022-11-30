寒流襲港｜市區晚上氣溫跌穿20度　火鍋店旺場　周四多區低至14度

一道冷鋒於周三晚（30日）殺到，在晚上9時跌穿攝氏20度，天文台預測今晚市區氣溫進一步下跌至15度；而根據香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，本港氣溫將在明日（12月1日）凌晨後進一步下跌，明日早上7時，大部份地區的氣溫都維持在15度或以下，當中打鼓嶺更低至11度。



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天文台表示，受強烈東北季候風影響，廣東氣溫顯著下降。預測本港今晚市區氣溫低至15度。出街市民都穿上保暖衣物，而火鍋店十分旺，不少人光顧。

根據香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，本港氣溫將在明日凌晨後進一步下跌，明日早上7時，大部份地區的氣溫都維持在15度或以下，當中流浮山、石崗及大埔只得13度，而打鼓嶺更低至11度。

天文台又預料，明早天氣相當清涼，市區氣溫介乎14至17度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風。而根據九天天氣預報，未來數日市區氣溫都會維持在15度或以下，直至12月4日（周日）才回升至最低18度，天文台指，季候風會在周末期間稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。不過受另一股季候風補充影響，下周初早上天氣清涼。

▼11月30日 冷鋒殺到氣溫顯著下降▼

