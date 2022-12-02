失智男60刀斬死鄰居　自制力受損對人構成危險　判無限期醫院令

黃大仙竹園南邨兩年前發生命案，一名患有失智症的中年無業漢涉斬鄰居約60刀，鄰居送院後不治。無業漢被控謀殺罪，陪審團裁定被告不適合答辯，以及做出控罪所指的殺人行為。法官今（2日）在高等法院判刑時引述被告的精神科報告，指他因判斷力和自制能力受損，對他人構成危險，法官遂接納報告的建議，判被告無限期醫院令。



被告陳鴻芬，56歲，原被控於2020年6月9日謀殺葉喜成(53歲)。被告曾任清潔工人，案發時無業。此外，他有搶劫、意圖傷人等案底。

被告陳鴻芬斬死相識30年鄰居，被判無限期醫院令。（資料圖片）

判斷力及自制力均受損

法官判刑時引述被告的精神科報告，專家指患有失智症的被告，因判斷力和自制能力受損，對他人構成危險，建議被告入小欖精神病治療中心。法官指考慮被告和社會的利益，遂接納報告建議，判被告無限期醫院令。

腦部不能正常運作亦不理解聆訊

法官早前先處理被告是否適合答辯，辯方當時傳召精神科專家，指被告患失智症，腦部不能正常運作。他不能理解法庭聆訊，無法向律師提供指示。被告曾向專家稱，記得葉當日前來借錢，但不記得之後發生何事。

被告與葉相識30年

陪審團裁定被告不適合答辯和受審後，控方需就被告是否做出控罪行為舉證，並播放他與警方的錄影會面。被告稱認識葉約30年，對方住在被告同層。喜歡賭馬的葉約5年前失業，差不多每個月都向被告借幾百元至一千元。此外，因葉的壞話，令被告於半年前失去工作。

指葉問借錢及篤背脊

於案發日下午，葉到被告的單位借錢，又否認曾經「篤背脊」，兩人因此口角。被告失控下持刀插葉的背，並形容「初初一下，後面開始瘋狂」。他估計在單位內插了30多刀，葉之後離開單位，被告在走廊繼續插對方的頭、眼等約70刀。期間，有鄰居出言阻止，被告著對方勿多管閒事，謂：「我喺有分寸，冤有頭債有主」。他之後從葉的腰包中取出香煙，並點燃香煙等候警員到場。控方在開案時陳詞中透露，死者身上的刀傷約60多處。

案件編號：HCCC11/2022