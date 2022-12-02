女護士扮打針讓多人取得疫苗針卡　官斥不負責任　判囚6個月

註冊女護士涉嫌為一個家庭和兩姊妹在社區疫苗中心「扮打針」，以取得衛生署疫苗接種紀錄。涉案7人被控串謀欺詐，其中3人獲准簽保守行為，女護士及另一人早前認罪，原本不認罪的兩姐妹經審訊後今（2日）亦被裁定罪成。裁判官屈麗雯指，各被告不負責任的行為，破壞公眾對醫療及防疫制度的信任，影響社會大眾和專業人士抗疫，法庭必須要傳遞訊息，為了獲得疫苗通行證而欺騙政府的行為是不容許的，判女護士監禁6個月，另外3人則囚2至3個月。



3人找女護士扮打針亦囚2至3月

7名被告：何嘉雯（34歲，註冊護士）、廖凱殷（42歲，家庭主婦）早前認罪，分別被判囚6個月及2個月；蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、廖國雄（67歲，建築工人）、Marcelo Mary Ann Villeza（39歲，家庭傭工）則獲准簽保守行為；鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）不認罪，經審訊後被裁定罪成，同被判囚3個月。

▼7名被告▼

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官指兩姊妹知何無打針但選擇沈默

其中兩名鄭姓被告為姊妹，屈官今日裁決時指，兩人在警誡下均承認，感覺到何並未為其打針，卻沒有即時向何或在場其他醫護查詢，亦取走疫苗紀錄，並非不知情的正常反應，可見她們清楚知悉何沒有為她打針，但選擇沈默，因此裁定二人串謀欺詐罪罪成。

女護士稱遭友責助紂為虐感迷惘

辯方求情指，何自己本身有接種疫苗，當初因知道護士人手短缺，主動去疫苗接種中心為市民打針，及後有市民稱擔憂打針副作用，朋友指責她助紂為虐，令她開始感到迷惘，加上她一位朋友疑因接種疫苗暈倒，因此錯誤對疫苗副作用產生不必要的恐慌。她承認其行為動搖了大眾對醫護的信心，令社會予以信賴的系統出現缺口，現已明白每人都有自由不打針，但欺騙絕對不是一個選項。

兒子接種疫苗出現副作用對打針感恐懼

辯方為另外3人求情時指，廖凱殷兒子年幼時因為接種痲疹混合疫苗（MMR）後出現副作用，自此她便對打針產生恐懼。鄭雅怡有高血壓及內分泌失調，因為疫情失去櫥窗設計的工作；患皮膚病的鄭斯蔚，原本是小學教師，現已辭職。

官斥何破壞公眾對醫療系統的信心

屈官判刑時指，何作為一名專業人士，尤其是註冊護士，但卻破壞公眾對醫療系統的信心。案情顯示，她擔當主導角色，負責策劃事件，即叫同案被告到其當值的疫苗中心找她，未有打針便發出疫苗紀錄。事件所涉人數不少，亦涉違反誠信，比起其他違反防疫條例的案件嚴重，相信她不會是一時衝動。

指何的行為令人失望

屈官批評，以何的認知和技能，面對打針疑問，應該分析及協助處理各人個別情況，惟她沒有這樣做，反而與其他被告欺騙政府，她的行為表現令人失望。即使辯方求情指何因本案失去工作，也是與人無尤，她需為自己行為負責。而她的罪責，遠較另外3名被定罪的被告嚴重。

憂慮不適合打針應尋求專業意見

針對廖凱殷、鄭雅怡及鄭斯蔚，屈官指她們過去皆因個人狀況不想打針，但就如何自撰的求情信提到，接種疫苗是個人自由，如果擔憂自己身體狀況不適合打針，應該索取專業意見，那就毋須有不必要的憂慮。3人不願打針，卻又欺騙政府，實屬非常錯誤的決定。

事件有預謀須判阻嚇性刑罰

屈官總結，雖然沒有證據顯示本案導致有病毒傳播，惟事件有預謀、有計劃，各人不負責任的行為，不但影響自己，亦破壞公眾對醫療及防疫制度的信心，影響抗疫和公眾衛生，法庭必須處以阻嚇性刑罰，並傳遞訊息：為了獲得疫苗通行證而欺騙政府的行為是不容許的。屈官最終判何監禁6個月，廖監禁2個月，鄭氏姊妹則囚3個月。

案件編號：KTCC429/2022