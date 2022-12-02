積犯出獄即再非禮校服女生　直言感興奮　官憂再重犯判囚6年4月

有多次非禮前科的男積犯，出獄不久又尾隨一名11歲女學生上樓，並箍頸把她帶到走廊，用手肘壓其胸，女生驚慌大叫終逃離現場。積犯警誡下直認不韋，更稱覺得女學生很吸引令他興奮。他早前承認1項非禮罪，法官黎婉姫今（2日）在高等法院判刑指，被告有有戀童癖及施虐癖等問題，過往多次針對11至13歲穿校服女童犯案，每次稱會改過後又再犯，憂他再重犯，強調法庭有責任保護放學的年幼女童可安全返家，判被告監禁6年4個月。



報告指被告有戀童及施虐癖

辯方替被告張國業(43歲)求情時，引述其精神科報告，指他有反社會人格、戀童癖和施虐癖等，此外，被告不關心他人感受，亦沒有悔疚。惟被告仍望獲法庭輕判，強調自己已反省，並承諾不會重犯。

被告張國業因多次重覆犯案，認一項非禮罪囚6年4月。（資料圖片）

20年前起多次非禮女童

黎官判刑時講述被告的5項性罪行案底，他因迫11歲女學生替他手淫，承認向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，2002年被判囚2年。他之後干犯企圖非禮、非禮等罪，手法相似。2013年跟隨一名11歲少女，並將她強行拉到大廈梯間摸胸，翌年再犯非禮罪，在高等法院被判囚6年8個月。

被告趁舍監放假單獨出外

被告於2018年出獄後，居於中途宿舍。宿舍舍監知道被告的性衝動，不許被告單獨外出，惟他趁對方放假，在一間小學外見到事主X，便跟著X並犯案。此外，他在本案後，亦曾跟隨一名女學生，因遊蕩罪被判囚4個月。

法改會建認最高刑罰增至14年

法官杜麗冰於2014年的高等法院判刑時，已促請律政司考慮修例，對相類慣犯處以更嚴厲懲罰。黎官透露，法改會早前建議新增性侵犯13歲或16歲以下兒童的罪行，最高刑期為監禁14年，若保安局接納建議，便會啟動立法程序，黎官望當局積極跟進並落實建議。

被告專針對11至13歲女童犯案

黎官續指，被告在本案中對年幼的事主使用一定程度的暴力，恐會對她造成一定傷害。黎官又指被告為一名慣犯，過往針對11至13歲的女童犯案，全部女童都身穿校服。雖然被告承諾不會重犯，但紀錄顯示他以往都會作出相同承諾，卻在放監後不久便再犯案。法庭曾兩次以非禮罪的最高刑期10年，為量刑起點，但未能起警剔作用。

黎官坦言擔憂被告是次出獄後，很大可能重犯。考慮本案案情和被告過往的案底，黎官以判囚9年6個月為量刑起點，因被告認罪而獲減刑，最終判囚6年4個月。

女童X放學回家遭被告尾隨

案情指，女童X於2019年11月5日下午放學回家。身穿校服的X扺達葵盛西邨，和被告乘搭同一部升降機。而被告尾隨X步出升降機，之後突從後箍頸，手肘壓胸。X感到被告想拖走她，驚慌大叫。被告鬆手，然後逃離現場。X即跑回家，致電母親告知事件並報警。

被告被捕稱覺女生吸引感興奮

被告於2021年1月12日，在更新之家被捕。被告在錄影會面稱，案發日在該邨獨自徘徊「睇女子」，特別是小學女學生，覺得女學生都很吸引，令他很興奮。他承認犯案，又稱犯案後覺得很刺激，不能自制。

案件編號：HCCC256/2021