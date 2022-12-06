醫管局女高層與夫涉AEON偷竊　保安員見二人將未掃條碼食物放入袋

曾與張竹君一同出席疫情記者會的醫管局女高層莊慧敏，與同為醫生的丈夫被指在黃埔一超市偷竊海膽、小玉西瓜等食物，價值逾1600元。二人否認盜竊罪，案件今（6日）在九龍城法院開審。超市便衣保安供稱，當日見到兩名被告的手推車上放著許多貨品，包括貴價食物，但他們使用自助付款機時，部份貨品未經條碼閱讀器掃描便被放入袋。



涉偷10件貨品價值1632元

兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。他們被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

兩名被告均為註冊醫生。(詳看下圖)

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將爭議是否忘記了掃描貨品

二人分別由資深大律師駱應淦及大律師布喜后代表。控辯雙方承認事實指，兩被告當日在上址共購買了23件貨品，但不包括涉案未經付款的貨品。兩人的長女當晚6次致電父母不果，最終報警報稱父母失聯，其後獲警方通知父母正在警署處理文件。控方透露，兩名被告將爭議錄影會面的呈堂性，並會出庭作供。辯方確認，不爭議部份貨品未經掃描，但爭議此舉意圖，即二人或是忘記了掃描該些貨品。

購買貴價貨品吸引保安員留意

控方傳召永旺便衣保安陳行舉，他指涉案黃埔店共有34部自助付款機，顧客掃描貨品條碼後，自助付款機便會發出「咚」聲響，螢幕亦會閃一下，並會出示貨品名稱。

陳續稱，當日下午3時40分，他在自助付款區巡邏，看到兩被告推着手推車，走到17號付款機付款。陳見二人的手推車內的貨品數量較多，當中包括貴價貨品，便開始觀察他們，他解釋，若顧客使用自助付款機購買大量貨品，則「好易有啲事情發生」，故他當時才會留意兩被告。

永旺便衣保安陳行舉稱因兩名被告購買大量貨品，包括貴價食物，故有特別留意。(凌子淇攝)

兩被告被截時均稱有畀錢

據陳觀察，二人付款時，部份貨品未有「過機（放在條碼閱讀機掃描）」便被放入袋，包括：一盒海膽、一個西瓜及一個密瓜。陳思疑兩人盜竊，故待趙付費後，便尾隨他們至B2層停車場，向他們表明自己身份，並問：「你拎緊嘅貨品係咪未畀曬錢？」兩人回覆指：「有畀錢。」

影片見部份貨品未掃描

陳之後帶兩人返回永旺保安室，再按趙提供的單據對照他們手中的貨品，發現共有10件貨品未有付款。他把這些未付款的貨品打印出來，交給二人確認，隨後便向店舖經理交代事件及報警。

庭上播放閉路電視片段，可見二人當時將手推車上的貨品，逐一移到付款機櫃檯，趙把貨品放在條碼閱讀機掃描，莊則將貨品放入袋內，惟部份貨品未經掃描。

案件編號：KCCC1147/2022