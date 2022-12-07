富媽媽遭內地繼父謀殺兼肢解　子向繼父索償　獲賠3512萬元

營商了得並有逾4千萬元身家的女商人，2010年在內地遭第二任丈夫殺害，並被肢解成六份棄於屋外沙井，3個月後其屍才被發現。第二任丈夫在內地被控故意殺人罪，被裁定罪成並判死刑，但緩刑兩年。女東主與首任丈夫所生的兒子，案發時仍是大學生，他因喪母之痛而有創傷後遺症，他就其母被殺在港入稟向仍在內地服刑的繼父索償。高等法院今(7日)頒下判辭，法官裁定繼父需賠償死者兒子約3512萬元，並需支付訟費。



原告楊百鈞，是女死者林凡的兒子及遺產管理人，被告陳德倉，是林的第二任丈夫。

原告楊百鈞向繼父陳德倉索償，獲賠3512萬元。（資料圖片）

女死者是成功商人身家達4千萬

判辭透露，女死者林凡是成功商人，她生前經營塑膠物料貿易公司，亦是保險經紀，並有投資物業和股票。在她去世時身家約有4000萬元。林和第一任丈夫育有一對子女。兩人離異後，她於1998年和陳德倉結婚。惟她和陳的關係其後轉差，常為錢財問題口角。陳於2010年1月殺死林，林終年51歲。

陳在內地被捕後，於內地法院被判死刑，但准緩刑兩年(即緩刑期內在獄中行為良好，便無須執行死刑)。陳曾提出上訴，但被駁回，現時仍在內地服刑。

楊因喪母而出現創傷後遺症

林的兒子楊百鈞在林去世時，仍在科大就讀，他因喪母之痛而出現創傷後遺症，並患上抑鬱症，但他仍完成大學課程，畢業後經營網上威士忌銷售，生意於2017年結束，楊之後協助親父處理裝修生意。楊的胞妹原本在美國升學，因母失蹤而返港。至其母的屍體被發現後，胞妹繼續協助調查其死因，並因此結織一名內地一直幫助他們的男子，兩人後來並結成夫婦，胞妹亦於理大完成學位課程。

法官指，若林未有去世，楊將可從其母資產中獲得2310萬元，加上楊和胞妹因喪母而造成的各項損失，包括楊就讀大學時獲母親給予的零用錢等，認為陳需向楊支付合共3512萬元。

案件編號：HCPI994/2012