渣打國泰萬事達卡大規模遭盜用　原因：不法份子隨機測試小額交易

渣打國泰萬事達卡（前渣打Asia Miles萬事達卡）出現大規模盜用簽帳事件，渣打銀行調查結果顯示是不法份子隨機測試信用卡小額交易，會於下周起向受影響客戶退款。警方表示，至今共接獲159宗相關報案，案件交由商業罪案調查科跟進。



渣打銀行12月8日發信予客戶，解釋近日渣打國泰萬事達卡出現大量未經授權交易事件。

渣打下周起向受影響客戶退款

渣打銀行發信予客戶，交代近日監察到有少部份客戶的信用卡出現大量未經授權交易，在詳細調查後，相信是次事件是不法份子隨機測試信用卡小額交易，未有證據顯示個人資料外洩，重申設有一套行之有效的機制保障信用卡客戶。

渣打表示，所有經該行核實的非授權信用卡交易，將主動安排退款，有關安排下周開始。

警方接獲159宗報案 商罪科跟進

警方回覆查詢時表示，至今已接獲159宗涉同類事件的報案，會交由商業罪案調查科跟進，暫未有人被捕。

金管局發言人指已知悉事件，並已即時與銀行跟進，要求銀行採取有效措施保障客戶利益，加強與客戶溝通及徹查事件成因。金管局指出根據《銀行營運守則》，若持卡人信用卡賬戶被其他人用作未經授權交易，而持卡人並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，他們不須為這些未經授權交易承擔責任。