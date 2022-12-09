渣打信用卡被盜用　議員倡政府完善數據安全法例保護個人信息

渣打國泰萬事達卡（前渣打Asia Miles萬事達卡）出現大量客戶被盜用簽帳事件，立法會科技創新界議員邱達根今早（9日）在電台節目表示，現時網上消費越來越普及，相信類似案件會增加，建議政府及時完善數據安全法等法例。



邱達根表示，不排除有不法分子利用暗網交易個人資料在隨機測試，觀察小額盜用下銀行是否未必通知客戶，測試不同信用卡機構處理類似事件的準則。

網絡消費越來越多，相關犯罪活動也增加。邱達根稱，內地有法例規定處理大量數據的企業有相應的運營守則、法例要遵守，建議港府應完善法例，修訂數據安全法等法例，規定責成機構的機制。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，目前收到8宗相關投訴，共涉及8.8萬元。今次事件帶出訊息，消費者及商業機構都應警惕。

黃鳳嫺指出，於消費者而言，應不時查看帳戶餘額，以免被盜用後很遲才發現，並注意查閱時避開不安全的公共Wi-Fi；另外，信用卡消費上限若太高，一旦被盜用損失亦會很大，銀行未必會完全賠償。於銀行等機構而言，應設置異常情況下消費者可即時自主鎖卡功能，並提供指引幫助消費者快速操作；還應加強類似情況下客服支援，以應對大量查詢或投訴。有部分外籍人士投訴指只收到銀行中文訊息，看不明白，建議銀行用中英文提醒客戶。