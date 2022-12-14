學界足球決賽突灑水　冠軍隊教練前港腳朱兆基非首遇：得香港會咁

「港九區D1中學校際足球比賽」12月12日決賽未完之際，康文署石硤尾公園球場突然灑水，令比賽提早結束要以互射12碼分勝負。勝方聖若瑟書院主教練、前香港足球代表隊隊員朱兆基今午（14日）接受《香港01》訪問時指球場突然灑水對兩隊影響大，當時有要求職員延後灑水，可惜：「佢（球場職員）話唔得，因電腦系統set好咗。」



朱兆基形容情況不應發生：「今次算係學界最頂尖比賽，冇可能係咁，我諗只有香港先會係咁。」他認為香港學界足球比賽，對比其他東南亞國家是不太得到重視，有很多可改進空間。



被迫十二碼分勝負影響雙方 朱兆基：正式比賽咁幾搞笑

拔萃男書院對聖若瑟書院的「灑水決賽」最後由聖若瑟以總比數5：4擊敗男拔。前港腳朱兆基憶述指當時灑水系統因到預設灑水時間而自動開啟，賽事被迫終止：「突然間都幾搞笑，你正式比賽唔會咁架嘛，都叫正式比賽突然間咁樣嘅話冇可能發生架嘛，我諗只有香港先會係咁。」

嘗試要求延後灑水不果 球場職員稱因電腦預設好

朱兆基表示賽事不能正常結束影響很大，他指下半場聖若瑟優勢大，突然灑水時加上補時距離完場只有五分鐘左右：「足球比賽一分鐘就一分鐘，臨尾果啲好難講，多幾分鐘係咪贏波？唔係，但我覺得唔係咁冇咗場比賽。」

他指有嘗試要求職員延後灑水，「可能十幾分鐘都完埋，佢話唔得，個電腦系統set好咗。」賽事無法進行，最後唯有用12碼決勝負：「冇得揀，依個環境下都焗住做。」

朱兆基指當時灑水系統因夠鐘自動開啟，令賽事被迫腰斬，「都叫正式比賽突然間咁樣嘅話冇可能發生架嘛，我諗只有香港先會係咁。」。（袁志浩攝/資料圖片）

互射12碼時，場地更向正進行射門對決一側的禁區直接噴水，灑到球員身上，朱兆基指對球員表現有很大的影響：「落街踢波落雨唔落雨都有影響啦，個地濕同唔濕都好大分別。」最後聖若瑟擊敗男拔，朱兆基坦言好彩：「對手都實力強，學界頂尖。」他又表示球員都十分辛苦，特別是近數年第一次的學校正式比賽。

康文署一到時限便趕人離開 朱兆基：香港隊練波都趕你走

朱兆基表示已經第二、三次遇上類似情況，即問題一直存在，平時康文署一到時限便會趕人離開場地，即使球場內正進行較大型比賽亦一樣：「香港隊練波都趕你走。」不過，他認為現場的工作人員都是跟指令工作，問題主要在於安排賽事的工作人員：「一定會預延誤，今次都算係學界最頂尖比賽，冇可能係咁。」

他認為香港學界足球比賽，對比其他東南亞國家是不太得到重視：「青少年足球人口都係學校出嚟，冇可能唔專注。」他指有很多改進空間，如兩個賽事有機會同一日進行：「青年聯賽星期五比賽，冇可能下晝踢學界，夜晚又踢青年聯賽。」他認為不同比賽間要共同溝通：「好似只係想完成賽事，唔覺得有幾重視，要推動，唔係成日拉去職業水準。」