的士司機遭警箍頸後亡 死因庭裁不合法被殺 警提覆核勝訴須重審
撰文：朱棨新
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的士司機被押上警車時曾被警員箍頸，之後出現頸椎移位，全身癱瘓，留院一個月後死亡，死因庭裁定司機不合法被殺，涉案警員其後申請司法覆核，要求推翻裁決。高等法院法官早前聽取陳詞後，今(23日)頒判辭，裁定男警勝訴。法官推翻陪審團早前不合法被殺的裁決，並頒令死因庭需再就事件展開聆訊，法官並頒令死者家屬支付男警的訟費。
申請人為警員林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀。死者陳輝旺（65歲）為一名的士司機，他於2012年11月11日在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執。警員到場後，把陳制服在地上，並扣上手銬。陳被押上警車期間，曾遭警員箍頸。死因庭於2018年展開死因研訊，陪審團裁定陳非法被殺。
案件編號：HCAL 194/2019
的士司機遭警箍頸後癱瘓亡 死者今生忌 陪審團裁定不合法被殺的士司機遭警箍頸亡裁非法被殺 警強調原想箍其雙臂 求推翻裁決的士司機被警箍頸抬上車 頸椎移位全身癱瘓月後死亡 死因庭研訊司機被箍頸後癱瘓亡案 警員稱未用武力制止 但認曾錯手箍頸司機被警箍頸後癱瘓亡案 警員稱所做的動作是只回應對方反抗司機被箍頸後癱瘓亡案 警長稱被撥中快速入彈器 認曾打事主臀部司機遭箍頸後癱瘓死亡案 內科醫生指事主送院當晚答非所問司機被箍頸後癱瘓亡案 陪審團退庭商議 曾問非法被殺標準司機被警箍頸後癱瘓亡案 專家認為病人當場脊髓神經已受傷司機被箍頸後癱瘓亡 事主頸部曾被旋轉近90度 專家：傷勢難逆轉司機遭箍頸後癱瘓亡案 醫生指發現頸椎脫位時 病人下肢已癱瘓