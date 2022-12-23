的士司機遭警箍頸後亡　死因庭裁不合法被殺　警提覆核勝訴須重審

的士司機被押上警車時曾被警員箍頸，之後出現頸椎移位，全身癱瘓，留院一個月後死亡，死因庭裁定司機不合法被殺，涉案警員其後申請司法覆核，要求推翻裁決。高等法院法官早前聽取陳詞後，今(23日)頒判辭，裁定男警勝訴。法官推翻陪審團早前不合法被殺的裁決，並頒令死因庭需再就事件展開聆訊，法官並頒令死者家屬支付男警的訟費。



申請人為警員林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀。死者陳輝旺（65歲）為一名的士司機，他於2012年11月11日在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執。警員到場後，把陳制服在地上，並扣上手銬。陳被押上警車期間，曾遭警員箍頸。死因庭於2018年展開死因研訊，陪審團裁定陳非法被殺。

案件編號：HCAL 194/2019