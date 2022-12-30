涉訛稱涉案人士拒錄口供　男警行為失當罪成　還柙候判

警員獲委派調查一宗偷竊案，期間涉嫌偽造調查報告，訛稱涉案車輛女車主拒絕錄口供，並假冒該車主發電郵予他的上司，表明不會助查，導致案件終止。警員否認一項在公職中行為失當罪受審，裁判官曾宗堯今（30日）在沙田法院裁定他罪名成立，直指他在調查報告中「弄虛作假」，批評他肩負打擊罪案的目標，市民及警隊合理期望調查人員至少妥善誠實執行職務，被告嚴重失當，並非微不足道，下令他還押至明年1月13日判刑，期間索取背景報告。



被告温志煒（50歲），被控於2019年3月26日至6月4日期間，身為警務人員而作出不當行為，即虛假地在1宗案件的警察檔案調查報告，以及兩項紀錄中，指陳詩媚曾通知警方，她不會就1宗指稱的店舖盜竊案提供口供。根據承認事實，該宗店鋪盜竊案疑犯犯案後疑登上一輛私家車，而該車輛則登記於陳名下，故被告接手案件後便聯絡陳助查。

辯方質疑被告遭上司設局陷害 裁判官則指上司可用其他方法教訓被告

曾官裁決時指，被告自辯時稱曾多番聯絡涉案車主陳詩媚協助調查，但在2019年5月最後一次致電她時，對方卻表現煩躁及發脾氣，甚至要求他提供上司聯絡資料，不過根據電訊商資料，相關手機號碼沒有任何「打出打入」的紀錄。雖然被告解釋，若他使用一般電訊網絡時無法成功撥打電話，才會改用Whatspp致電，惟假如被告提及的前設屬實，為何沒有「打入」紀錄？曾官直言，此乃被告證供上絕不可磨合的矛盾，相信他當日根本未有撥打電話。

至於被告稱收到車主電郵一事是否「弄虛作假」，辯方質疑被告與時任上司林偉交惡，林遂公器私用、設局陷害被告，列印該封電郵後放到被告檯面。曾官則指，雖接納二人關係談不上好，但林作為被告上司，若要懲治教訓被告，大可利用其他較容易的方法，犯不著大費周章。

而且，如果林真的要透過電郵設局陷害被告，他需要將電郵影印本偷偷放在被告枱面，更要希望陳不會突然前來錄口供，方法婉轉且風險極大。相反，陳一直是由被告聯絡，被告因此可以確保她不會出現與電郵內容矛盾的舉動。再者，若陳曾發送該封電郵，為何1年後毫無先兆地態度逆轉，在另一警長聯絡下再就案件錄口供。

被告温志煒被裁定在公職中行為失當罪成。(資料圖片)

辯方望先替被告取社會服務令報告 遭裁判官拒絕

曾官又指，被告見到電郵列印本後，沒有即時過問上司，反而立刻填寫調查報告，甚至建議終止調查，這一連串舉動不合常理。而最大破綻，莫過於被告在調查報告中紀錄了該封電郵發出的時間，而非他發現列印本的時間，曾官認為只有電郵寄件人才會最在意電郵發出時間，形容此處是被告「百密一疏的失誤、致命的衝突和矛盾」，唯一合理推論時被告杜撰及列印該封郵件，嚴重性不言而喻。

曾官批評，被告在調查報告中「弄虛作假」，一連串故意及不誠實的虛假行為，令整個調查過程、林的考慮基礎偏離事實，被告肩負打擊罪案的目標，市民及警隊合理期望調查人員至少妥善誠實執行職務，而他的失當嚴重，並非微不足道，裁定他罪名成立。

辯方求情指，被告投身警隊逾27載，這是他的首份工作，亦相信是唯一終身工作，形容他將青春都花在警隊身上，一直敬業樂業，投入盡責等。他因本案被停職，期間只獲百分之60的薪金，令其家庭經濟受影響，現時被告已不能復職，意味著他將失去長俸，對他而言已是很大懲罰，希望法庭考慮到他過往建立的汗馬功勞，希望先索取社會服務令報告，但最終被曾官拒絕。

案件編號：STCC3724/2021