浸大發現腹瀉型腸易激綜合症新治療標靶 低蛋白含量食物可減症狀
全港約有7% 成年人為腸易激綜合症患者，病徵包括大便不規律、腹部不適、腹脹或腹瀉等。浸會大學中醫藥學院一項研究首次發現，人類腸道細菌「活潑瘤胃球菌」，是腹瀉型腸易激綜合症的主要觸發因素，而苯乙胺、色胺或TAAR1通路，可以作為腹瀉型腸易激綜合症的新治療標靶。
研究又發現，食用低蛋白含量食物如新鮮水果、蔬菜、麵包等，或有助減少腹瀉型腸易激綜合症出現的腸道蠕動。研究結果已發表於國際知名科學期刊《Cell Host & Microbe》。
腹瀉型腸易激綜合症是該病症最常見的類型，並無根治方法，大多數臨床治療都集中於緩解症狀。浸大中醫藥學院臨床部主任及曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥、教學科研部助理教授王凱亮，以及博士後研究學人翟李翔共同領導的研究團隊，早前抽取 290名患者的糞便樣本進行實現，檢視當中數千種食物成分及其分解物，發現他們的糞便含有大量苯乙胺和色胺，兩者均是由微生物消化膳食蛋白時所產生的微量芳香胺，並與腹瀉型腸易激綜合症的腹瀉症狀嚴重程度相關。
苯乙胺和色胺主要由「活潑瘤胃球菌」（Ruminococcus gnavus）製造，研究團隊於糞便樣本中發現大量這種細菌，並把這種細菌移植到小鼠的腸道，發現小鼠會出現腹瀉型腸易激綜合症的腹瀉症狀。另外，小鼠被直接餵食苯乙胺或色胺後，大便次數和結腸分泌物均有增加。結果證明，由「活潑瘤胃球菌」製造的苯乙胺和色胺，可以在沒有其他風險因素下，在哺乳類動物誘發腹瀉型腸易激綜合症。
實驗亦發現，苯乙胺和色胺通過激活「微量胺相關受體」 (TAAR1)，直接刺激腸道內的「嗜鉻細胞」產生血清素，繼而誘發腸道蠕動和分泌失調等腹瀉型腸易激綜合症的症狀。研究團隊以移植了腹瀉型腸易激綜合症糞便樣本的小鼠作實驗，發現使用特定的抑制劑阻止TAAR1被激活，能有效減輕腹瀉症狀，亦即苯乙胺、色胺或TAAR1通路，是腹瀉型腸易激綜合症的新治療標靶。
另外，研究團隊亦發現，低「苯丙氨酸」含量的飲食，可減少微生物產生苯乙胺和色胺，從而抑制小鼠的腸道蠕動。膳食中的苯丙氨酸是一種氨基酸，會被消化分解成苯乙胺。低蛋白含量食物如新鮮水果、蔬菜、麵包等，苯丙氨酸含量相對較低。
王凱亮表示，制訂策略以減少微生物把膳食氨基酸轉化為苯乙胺和色胺，例如控制飲食，以減少攝取苯丙氨酸含量較高的高蛋白食品，或是控制腹瀉型腸易激綜合症的可行方法。