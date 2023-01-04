浸大發現腹瀉型腸易激綜合症新治療標靶　低蛋白含量食物可減症狀

全港約有7% 成年人為腸易激綜合症患者，病徵包括大便不規律、腹部不適、腹脹或腹瀉等。浸會大學中醫藥學院一項研究首次發現，人類腸道細菌「活潑瘤胃球菌」，是腹瀉型腸易激綜合症的主要觸發因素，而苯乙胺、色胺或TAAR1通路，可以作為腹瀉型腸易激綜合症的新治療標靶。



研究又發現，食用低蛋白含量食物如新鮮水果、蔬菜、麵包等，或有助減少腹瀉型腸易激綜合症出現的腸道蠕動。研究結果已發表於國際知名科學期刊《Cell Host & Microbe》。



浸大中醫藥學院臨床部主任及曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥教授（中）、教學科研部助理教授王凱亮博士（右），以及博士後研究學人翟李翔博士（左）的研究團隊，首次發現人類腸道細菌「活潑瘤胃球菌」，是腹瀉型腸易激綜合症的主要觸發因素。（浸大提供）

腹瀉型腸易激綜合症是該病症最常見的類型，並無根治方法，大多數臨床治療都集中於緩解症狀。浸大中醫藥學院臨床部主任及曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥、教學科研部助理教授王凱亮，以及博士後研究學人翟李翔共同領導的研究團隊，早前抽取 290名患者的糞便樣本進行實現，檢視當中數千種食物成分及其分解物，發現他們的糞便含有大量苯乙胺和色胺，兩者均是由微生物消化膳食蛋白時所產生的微量芳香胺，並與腹瀉型腸易激綜合症的腹瀉症狀嚴重程度相關。

苯乙胺和色胺主要由「活潑瘤胃球菌」（Ruminococcus gnavus）製造，研究團隊於糞便樣本中發現大量這種細菌，並把這種細菌移植到小鼠的腸道，發現小鼠會出現腹瀉型腸易激綜合症的腹瀉症狀。另外，小鼠被直接餵食苯乙胺或色胺後，大便次數和結腸分泌物均有增加。結果證明，由「活潑瘤胃球菌」製造的苯乙胺和色胺，可以在沒有其他風險因素下，在哺乳類動物誘發腹瀉型腸易激綜合症。

實驗亦發現，苯乙胺和色胺通過激活「微量胺相關受體」 (TAAR1)，直接刺激腸道內的「嗜鉻細胞」產生血清素，繼而誘發腸道蠕動和分泌失調等腹瀉型腸易激綜合症的症狀。研究團隊以移植了腹瀉型腸易激綜合症糞便樣本的小鼠作實驗，發現使用特定的抑制劑阻止TAAR1被激活，能有效減輕腹瀉症狀，亦即苯乙胺、色胺或TAAR1通路，是腹瀉型腸易激綜合症的新治療標靶。

另外，研究團隊亦發現，低「苯丙氨酸」含量的飲食，可減少微生物產生苯乙胺和色胺，從而抑制小鼠的腸道蠕動。膳食中的苯丙氨酸是一種氨基酸，會被消化分解成苯乙胺。低蛋白含量食物如新鮮水果、蔬菜、麵包等，苯丙氨酸含量相對較低。

王凱亮表示，制訂策略以減少微生物把膳食氨基酸轉化為苯乙胺和色胺，例如控制飲食，以減少攝取苯丙氨酸含量較高的高蛋白食品，或是控制腹瀉型腸易激綜合症的可行方法。