通關｜每日各6萬配額北上或南下　關口、預約等安排總覽

政府今日（5日）公布1月8日通關安排，宣布每日單向各有6萬人可經7個口岸北上內地或南下來港，包括5萬人可經陸路口岸，1萬人則可經海、空及港珠澳大橋來往內地或香港。市民欲返內地，必須先在政府網站預約，並帶同預約成功證明及48小時核酸陰性證明過關。《香港01》整合詳情，一文總覽通關各個環節安排。



▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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1、通關日期：



1月8日

▼1月5日 政府公布與內地通關安排▼



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2、管制站/口岸開放時間及配額：



香港國際機場、港澳客運碼頭、港珠澳大橋及中國客運碼頭：

開放時間：機場、港澳碼頭及大橋24小時開放；中國客運碼頭早上6時至凌晨0時

配額：無限制，通過售票機制限制人流，料單日運力合共約1萬人

深圳灣管制站：

開放時間：早上6時半至凌晨0時

配額：1萬人

文錦渡管制站：

開放時間：早上7時至晚上10時

配額：5,000人

落馬洲支線/ 福田口岸：

開放時間：早上6時半至晚上10時半

配額：3.5萬人

為方便及保障內地港人回港，及在港內地人士返內地，兩地政府同意這兩類人士不計算入5萬名配額中。

3、網上預約系統需知



（1）分階段預約：

1月5日至1月14日：首階段可預約1月8日至3月4日。(合共8周)

1月15日起：逢周日會由早上9時加入新一個星期，即3月5-11日時段，如此類推。

（2） 預約時段以先到先得方式分配。

（3） 預約網址：

「香港政府一站通」 (1月5日起開始，港府會於同日傍晚6時或較早時間開通入口）

https://www.quotabooking.gov.hk/cbt_depart_form/index_hk_tc.jsp

港府將於今日下午約6時開通預約系統，港人可登入「香港政府一站通」網頁預約。

4、預約「九步曲」



（1） 登入「香港政府一站通」網頁，每人可最多為三名同行人士預約，同一時段只能持一個有效預約。

（2） 提供身份證或過境用的證件如護照資料。

（3） 填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁會設有提示，方便用戶找到簽發日期。

（4）可代填最多三位同行人士，若無同行者則預設為0。

（5）揀選預期出境口岸及時段，每個口岸分為三個時段，系統會顯示未來八周可供選擇的出境時間日期。

（6）提供一個可接收短訊的手機號碼，本港或內地或澳門手機均可，並選擇以中文或英文收取短訊。

（7） 核對所有資料後按確定，即完成預約。網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件。

（8） 用戶可選擇列印或儲存。

（9） 如需查詢、更改或取消，則要登入系統，並輸入參考編號及證件號碼。

▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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5、通關所需



（1）48小時核酸陰性證明（紙本、截圖及短訊均可接受）

（2）成功預約登記證明（紙本、截圖及短訊均可接受）