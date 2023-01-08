前金融業高級經理投考警隊　督察陳旭瀅解釋棄百萬年薪轉跑道細節

現駐守牛頭角分區的32歲督察陳旭瀅，加入警隊前在金融界工作，年薪過百萬元，卻在2021年投考警隊，她最終克服難關於去年11月結業，更獲頒榮譽警棍及警務處處長學業成績優異證書。她接受《警聲》訪問，道出轉換跑道細節。



金融界忙碌日子平均每周工時130小時

「我大學畢業後從事金融工作，主要負責併購和企業融資，工作忙碌。當中涉及不少上市公司項目，需要經常通宵工作，趕在翌日開市前完成交易，以免阻礙公司復牌。」陳旭瀅說，當時最忙碌的日子平均每周須工作130小時，為加強商業範疇的法律知識，她更抽空進修，在香港大學取得法學碩士資格。

原擬投考輔警因無時間而放棄 最終仍決定考督察

陳旭瀅在商界打拼數年後獲晉升為高級經理，年薪雖過百萬元，但卻若有所失。「那時我在思考，既然自己有能力，何不對社會作更多貢獻、服務不同階層？」看到警隊近年加強宣傳，她因而對多元化的警務工作產生興趣。她原擬投考輔警，惟因無法抽空受訓而放棄，但她始終對警務工作有興趣，故於2021年中投考督察。

陳旭瀅去年3月在警察學院接受基礎訓練課程，「課程核心之一為時間管理，學員要學習在有限時間兼顧眾多任務，能否完成訓練完全取決於個人意志和思維。」她最終克服難關於11月結業，更獲頒榮譽警棍及警務處處長學業成績優異證書。

督察陳旭瀅(左）去年11月在結業會操中獲頒榮譽警棍，她加入警隊前為金融公司高級經理。(資料圖片)

助有認知障礙症婆婆安全歸家 印象深刻

陳旭瀅現擔任牛頭角分區軍裝巡邏小隊指揮官。她表示，見習督察訓練更着重培育人員審視環境、領導才能及解難能力，在警署警長的輔助下亦能吸收寶貴的實戰經驗，有利於處理警務管理工作。「我和隊員處理案件時會秉持同理心，將心比己服務市民。」

雖然在前線工作只有短短數月，但協助一位迷路婆婆的經歷讓她印象深刻。婆婆患有認知障礙症，只懂說方言，幸得一位保安員熱心翻譯助婆婆與人員溝通，經過雙方的努力，最終成功將婆婆安全送回家中。雖然現時薪酬不及以往從事金融行業，但認為警務工作意義不能以金錢衡量。