女同志被揭開寵物店被取消法援　官指公帑須用得其所　裁署方得直

女同性戀者MK四年前為挑戰香港不容許同性伴侶的民事結合，在獲批法援下申請司法覆核，被判敗訴。法援署其後收到匿名電郵，指MK和伴侶擁有一間寵物店，署方最終撤銷其法援。MK向聆案管上訴不果後，就法援的決定提司法覆核，獲判勝訴，法官並下令署方須重新考慮。法援署早前再提上訴，上訴庭今(9日)下判辭，指署方有責任確保公帑用得其所，認為署方做法合乎法律要求，裁署方上訴得直。



獲批法援後曾更換律師

判辭指，MK於2018年6月曾和資深大律師潘熙和大律師黃宇逸其覆核案會面，她翌月獲批法援，潘熙被法援署指派代表她。MK其後要求更換律師，最後改由另一名資深大律師李志喜代表。

上訴庭認為法援署有責任確保公帑用得其所，認為其做法合乎條文，裁定署方勝訴。（資料圖片）

法援署接獲匿名舉報

法援署於2019年1月收到匿名電郵舉報，並作出查證，潘熙和黃宇逸亦指，MK在他們會面時，曾透露她是一間寵物店的東主之一，但潘和黃不熟識申請法援的資格，沒有提供意見。法援署最終撤銷MK的法援。

原訟庭曾裁定MK勝訴

MK就法援一事先向聆案官上訴遭駁回，及後向高等法院申請司法覆核。高院法官認為，MK和潘熙在會面時，潘未獲法援署指派，而黃宇逸並非法援署指派的律師，因此該次會面對話內容，受法律專業保密特權保障，遂頒令MK勝訟，並下令法援署須重新考慮應否撤銷MK的申請。

上訴庭指法援有責任確保公帑用得其所

惟上訴庭指， 根據《法律援助規例》第21條，如法援署指派的律師相信，受助人沒有遵守規例，提供資料或作虛假陳述，須向署方報告。署方有責任確保公帑用得其所，而《法律援助規例》第21條正是防止法援被濫用，這例的立法時原意，亦指法援律師報告的責任，凌駕法律專業特權，故認為潘需作出報告，而署方考慮後，有權撤銷MK的申請。

案件編號；CACV355/2021