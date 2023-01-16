基督教勵行會籌集新春福袋　為低收入家庭及長者送暖過好年

農曆新年將至，不少人都會與親友共聚，享用團圓飯。惟疫情之下，不少市民生活捉襟見肘，難以負擔一頓豐富的團年飯，基督教勵行會繼去年向基層人士派發逾千個新春福袋後，今年將再籌集1,500個載着多款賀年食品新春福袋，包括臘腸、冬菇、湯包等，希望讓低收入家庭及長者享用一頓豐富的團年飯，過個好年。



勵行會的新春福袋認購價為238元，現時仍可在網上認購，當中盛載着多款賀年食品，包括臘腸、冬菇、湯包、 麵食，以及「Season of Love」慈善手工曲奇禮盒。該會期望今年能籌集1,500個新春福袋，轉贈予包括低收入家庭及長者在內的服務使用者，額外籌得的善款也將用於為基層人士提供服務的「應急食物援助計劃」。

總幹事張洪秀美表示，疫情下經濟不穩，部份基層人士頓失工作，只能打散工勉強養活家人。她希望有能力的市民能夠慷慨解囊， 支持福袋轉贈活動，為低收入家庭和長者送上關愛，連繫彼此、共渡新歲。

有居於深水埗劏房的一家六口因家境貧困，難以負擔冬菇等食材，他們都說希望領取福袋後，可以在新年期間煮一頓豐富的團年飯，讓全家人一起品嚐年菜，「過一個好年」。