2022年行山死傷個案21宗　消防處研無人機追蹤失蹤者手機訊號

疫情下港人掀起行山熱，消防處去年有逾千宗攀山拯救行動，當中有21宗死傷個案，較前年上升近五成。據悉，消防處正測試「無人機追蹤系統」，無人機會自動偵查失蹤人士的手機訊號，鎖定位置後安排人員前往搜救。



在火場救援方面，消防處購置「發光導引繩」及「雙光源電筒」，前者可協助前線消防員，於昏暗火場引路，後者可發射激光穿透濃煙，了解火場內的佈局。



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去年千宗攀山拯救創5年新高

消防處處長楊恩健今日（18日）在年結記者會上表示，近年攀山拯救有上升趨勢，由2018年至2022年，分別有242、215、 600、 951及1,014宗攀山拯救行動，去年死傷個案有21宗，按年上升近五成。

無人機可追蹤手機訊號鎖定位置

消防處將研發流動應用程式，透過資訊地圖，顯示參與行動的搜救隊路線，讓指揮官規劃及調配搜救行動；據悉，消防處正測試無人機追蹤系統，無人機可以自動追蹤失蹤人士的手機訊號，鎖定位置。

煙火特遣隊新配備「發光導引繩」，全長100米，可使用2至8小時，先頭部隊進入室內火場後，會鋪設地上以光標示引路。（孔繁栩攝）

引入「潛航器」可深潛百米 研究購「滅火無人船」

在海上救援方面，消防處新引入一台「潛航器」，價值約2萬元，最高航速每秒1.5米，可深潛100米，續航力2至3小時，適用於郊外河流、水塘、沉船位置及水沉停車場等，機身配備4K鏡頭，可供人員觀察水底環境，再出動蛙人搜救。據了解，消防處正初步研究，考慮引入「滅火無人船」，可以在滅火輪到場前，率先到海上火場救火。

陸上救援方面，煙火特遣隊新配備「發光導引繩」，全長100米，可使用2至8小時，先頭部隊進入室內火場後，會鋪設地上以光標示引路，人員身上會配備「雙光源電筒」，以藍色激光穿透濃煙，顯示火場環境的間格和佈局。另外，增設6台「區域氣體監測儀」，可偵測有毒和可燃氣體、揮發性有機化合物、輻射等。

「動力空氣淨化呼吸器」可擋新冠及伊波拉病毒

在處理高風險傳染病個案，消防處新購入16部「動力空氣淨化呼吸器」，可將空氣淨化送入面罩，並阻隔新冠病毒、伊波拉病毒等，防護系數達1000，比一般N95呼吸器高100倍。

至於救護員裝備上，就引入一款多功能頭盔，增設頭燈、全面防護罩等，用於荒地及攀登救援；新採購的「急救醫療電車」更靈巧靈活，內置雨天及越野模式，可在不同路面行駛。