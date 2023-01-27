大麻二酚下月列危險藥物　海關提四識別　不知情帶入境應先申報

政府修訂條例，由下周三起（2月1日），大麻二酚（CBD）正式列為危險藥物，市民若進出口、管有或服用含CBD產品即屬違法。海關今（27日）提醒市民在海外須留意三個字眼及一個圖案，以避免誤購相關產品，從而墮入法網。

海關強調將嚴正執法，不設緩衝期，屆時透過X光機及離子分析儀等作出檢查。若市民在不知情下攜帶及購買相關產品，可先向海關申報。



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CBD產品包括食品及日常用品

從大麻植物提取的CBD，一直被推崇為有助改善健康範疇的天然草本物質。不過政府規定由2月1日起，進出口、非法製造、管有或服用含CBD的產品，即屬違法。

現時CBD常見食品包括糖果、花生醬、巧克力、咖啡、汽水、啤酒等；日常用品亦有面膜、牙膏、洗髮水、香水等；甚至寵物用品亦涉及口服油、護膚油、零食等。

鋸齒型樹葉圖案要特別小心

海關情報科情報處理組署理指揮官歐陽嘉倫提醒，海外CBD產品在包裝上設有標示，包括Cannabidiol、CHD、HEMP字眼，或是大麻圖案，因此市民外遊購物須注意，避免回港時誤墮法網。

他並強調，市民若發現鋸齒型樹葉圖案要特別小心，如不確定可向供應商或商戶查詢，並留意網購時誤購相關產品，「我相信市民係好容易分辦到有CBD嘅成份。」

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透過X光機及離子分析儀等檢查CBD

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳啟豪表示，已在去年開始在電台加強宣傳，並在社交平台發布宣傳短片，推廣「唔理係啲乜，CBD就唔帶得」口號，教育市民CBD等如毒品的觀念。

他並強調，海關將會在條例修訂後嚴正執法。他相信社交距離措施放寬後，出入境旅客上升，將透過X光機及離子分析儀等檢查。此外，亦將以情報主導的策略，包括加強小型郵包檢查及檢查商戶等，打擊走私路線。

不知情者可先向海關申報

問到若旅客在不知情下攜帶相關產品到港，將如何處理。他重申，海關將嚴正執法，不設緩衝期，相關人士可先主動向海關申報，執法部門經調查後，將向律政司取得法律意見，由於每宗個案為獨立，屆時視乎情況再決定是否需要檢控。

他呼籲市民，若發現涉嫌非法販運，可致電海關24小時熱線25456182，或電郵至crimereport@cuustoms.gov.hk。