研究指Gen Z世代追求「斜槓族」式彈性工作　40%奢侈品貨品客源

一項對Gen Z世代的市場研究顯示，企業招聘初級職位人才愈見困難，年輕人選擇追求理想和更彈性的工作，如新興的「斜槓族」工作文化；不過同時他們的購買力不可小覷，40%奢侈品新世代對奢侈品供獻再高達，奢侈品牌如Gucci 及Balenciaga 也改變市場策略，增加投資在網上平台，Gucci有半數55%的收入來在35歲以下消費者。



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經歷3年新冠疫情，不少事物都劇變。全球媒體策略集團PHD剛完成一個關Gen Z世代的研究，引用Bain and Company於2021發表的數據，85%香港僱主都擔憂人才短缺問題。PHD指出，不少人在疫情下反思生活優次，其中包括工作方式，多項數據顯示辭職情況急劇增加，僱主出現招聘困難，尤其是填補初級職位空缺，因為年輕人才選擇追求理想和更彈性的工作，如新興的「斜槓族」工作文化。

分析指，「斜槓族」大多都屬於「Z世代」的年齡層，意即在1990年代中後期至2000年代出生的年齡層。他們追求較自主的工作模式，會尋找他們想做的工作，而不會讓一般工作模式限制。

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該研究同時指出，40%奢侈品貨品客源來自Gen Z世代，部份品牌如Gucci 及Balenciaga 早已改變市場策略，增加投資在新Web3.0平台及網上游戲平台如Fortnite，當中Gucci 有55%的收入來源在35歲以下的消費者。

PHD行政總裁姚子聰指出，研究顯示Gen Z世代追求奢侈品及名牌的看法，和年長一輩完全不一樣，品牌必須營做一個個人化及全方位的生活態度去令年輕一代接受它們。策略上應以消費者為主導，給予他們參與的機會；另一方，各奢侈品牌與新世代潮牌的合作亦大大提高Gen Z世代的認同及興趣。