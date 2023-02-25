MIRROR｜阿MO褥瘡全消　蘇晴復工仍花時間陪伴　MO父：患難見真情

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿MO）仍留醫，其父李盛林今（25日）在最新一封代禱信透露，阿MO幾處褥瘡已經全部癒合，能配合使用各種復康器材，至於外骨骼的協助訓練將會在這數星期逐步加密次數。



MO父又稱，雖然阿MO女友蘇晴復工已有一段時間，但仍能每周擺上不少時間與阿MO一起，包括陪伴、分享、鼓勵及分擔照顧，MO父形容看到他們真是患難見真情。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿MO）IG照片▼



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骨骼步行學習沒感不適 步數也增多

李盛林在信中指，阿MO在過去數次的外骨骼步行學習中，無論血壓、肌肉、關節和步伐都能適應配合，沒有感到頭暈不舒服，且一次比一次穩定，靠著外骨骼步行的步數也增多。

以磁場刺激膀胱阿MO有自主神經反應 惟全身冒汗感難受

此外，李盛林稱在醫護悉心處理下，阿MO幾處的褥瘡已經全部癒合，能配合使用各種復康器材。李盛林又指，阿MO開始每天夾尿喉兩小時，尿停留在膀胱，並以磁場刺激膀胱部位，阿MO初步觀察有自主神經反應，但帶來全身冒汗，感到非常難受。

外骨骼的協助訓練將會在這幾星期逐步加密次數......當抱著剛出生的孫兒，同時想到阿MO就像這初生嬰兒一樣，不斷需要在成長中學習掌握各樣的自理能力，（雖）成長需時，但仍是一步一步的有進展啊。 阿MO父親李盛林

MO父形容阿MO像剛出生嬰兒 一步一步有進展

李盛林形容，阿MO像剛出生嬰兒，而當MO父抱著剛出生的孫兒時，就想到阿MO就像這初生嬰兒一樣，不斷需要在成長中學習掌握各樣的自理能力：「成長需時，但仍是一步一步的有進展啊。」

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蘇晴復工仍放不少時間陪伴阿MO給予鼓勵

李盛林又提到，雖然蘇晴復工已有一段時間，但仍能每周放上不少時間與阿MO一起，陪伴、分享、鼓勵及分擔照顧，李盛林指看到他們真是患難見真情，也願他們的感情也同時建基在信仰中。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

請為了Mo像初生嬰兒的學習 不住禱告

李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信 31（20230226）*

*（一）感恩*

1. *「褥瘡全消」*：

感謝神，藉醫護悉心處理，阿MO幾處的褥瘡已經全部癒合，能配合使用各種復康器材。

2. *「全面配合外骨骼」*：

感謝神，在過去幾次的外骨骼步行學習中，無論是在血壓、肌肉、關節和步伐都能適應配合外骨骼，沒有感到頭暈不舒服，並且一次比一次穩定。靠著外骨骼步行的步數也增多了。

*（二）禱告* ：祈求憐憫人的主，彰顯祂創造大能，使受創傷的身體各處能復癒。

「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裡，保守你們的心懷意念。」(腓立比書4:6-7)

1. *啟言（MO）*

a) *「穩定的護理員」*

護理員經過一段時間的體驗，才能掌握阿MO 的生活細節需要，並作出到位的照顧。請為長更或是替更的都可以配合這些生活細則的需要，成為阿MO在復康過程中的一雙手和腳禱告。

b) *「自主神經，全身冒汗」*

開始每天夾尿喉兩小時，使尿停留在膀胱，並以磁場刺激膀胱部位，初步觀察有自主神經反應，但帶來全身冒汗，感到非常難受。請繼續為教授們的治理，盼最終可拔掉尿喉，方便各項治療禱告，也為阿Mo 的適應祈禱。（常人可自行抹汗，但他暫仍靠別人的手）

c) *「加密操練」*

外骨骼的協助訓練，將會在這幾星期逐步加密次數。請為每次起步前能使身體位置配合外骨骼禱告，並神經能因而重組上傳下達的行路訊號祈禱。

d) *「腦機介面訓練」*

請為教授正調較更適切到位「腦機介面」(Brain-Computer Interface BTI)的針對治療禱告，盼能使相關活動的腦電波與肌肉關節連接起來。

e) *「像剛出生嬰兒」*

請繼續為阿MO各神經的甦醒連接，像嬰兒的成長學習生活各樣不同的感覺和活動技能禱告。

*2. Mo爸媽*

a) *「重新撫養」*

抱著剛出生的孫兒，同時想到阿MO就像這初生嬰兒一樣，不斷需要在成長中學習掌握各樣的自理能力。成長需時，但仍是一步一步的有進展啊。

b) *「患難見真情」*:

雖然蘇晴復工已有一段時間，但仍能每週擺上不少時間與阿MO一起，陪伴、分享、鼓勵及分擔照顧，看到他們真是患難見真情。願他們的感情也同時建基在信仰中！