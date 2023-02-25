瑪麗醫院電動病床調整高度時　意外觸碰病房喉管槽致管槽外殼鬆脫

醫院管理局周六（25日）晚上公布，接獲瑪麗醫院報告，指該院綜合專科病房的一張電動病床，被擺放在病房一個靠近牆邊喉管槽臨時位置，其後病床被調節高度期間，觸碰到喉管槽塑膠外殼，導致外殼鬆脫。



醫管局指，事件中有關病床的病人及職員沒有受傷，瑪麗醫院事後已安排工程人員維修，亦已檢查院內同類的喉管槽。醫管局提醒所有醫院職員及病人，應合適擺放病房的物件，避免在病房內構成不必要的風險。



病床被擺放在病房靠近牆邊喉管槽臨時位置

醫管局指，總辦事處今日接獲瑪麗醫院報告，該院綜合專科病房的一張電動病床，被擺放在病房一個靠近牆邊喉管槽的臨時位置。其後病床被調節高度期間，觸碰到喉管槽的塑膠外殼，導致外殼鬆脫。

瑪麗醫院即時檢查院內同類喉管槽

醫管局指，鬆脫的塑膠外殼共有兩個部件，分別長約116厘米，闊25厘米，以及長約30厘米，闊25厘米。瑪麗醫院事後已安排工程人員維修，亦已檢查院內同類的喉管槽。有關病床的病人及職員均沒有受傷，醫管局各醫院亦將檢查同類喉管槽外殼，確保所有喉管槽的外殼穩妥。

醫管局提醒職員操作電動病床時避免觸碰到其他物件

因應今次事故，醫管局提醒所有醫院職員及病人，應合適擺放病房的物件，避免在病房內構成不必要的風險。醫管局發言人表示理解部份醫院病房環境有可能較擠迫，病床會被臨時擺放在不同位置，但提醒職員在操作電動病床時，應特別注意附近環境，避免觸碰到其他物件產生危險。