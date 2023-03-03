順利普通科門診電錶房傳燒焦味　約30人疏散　部份病人送其他門診

醫院管理局九龍東醫院聯網公布，順利普通科門診診所電錶房於今日（3日）下午約1時30分有燒焦氣味傳出，診所職員安排在場的20多位求診者和陪診人士，以及在場10多名診所職員有序離開診所，診所職員亦即時通知聯網工程部及機電署，即時安排截斷電源並進行緊急維修。



事件中，沒有人受傷，診所有安排專車接載求診人士轉到觀塘社區健康中心及藍田分科診所普通科門診診所接受診治，並為有需要的病人安排更改覆診日期。經搶修後，順利普通科門診診所已於下午四時十二分回復正常供電，明早（4日）可以提供正常服務。



九龍東醫院聯網公布，順利普通科門診診所電錶房於3月3日下午約1時30分發現有燒焦氣味傳出，診所職員安排在場的二十多位求診者和陪診人士及在場十多名診所職員有序離開診所。（領展圖片）

九龍東醫院聯網指，非常關注今次事件，會和機電工程署密切溝通並調查事故原因，亦已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件。

聯網表示，事件發生於今午約1時30分，順利普通科門診診所的電錶房當時發現有燒焦氣味傳出，診所職員即時通知九龍東醫院聯網工程部及機電工程署人員，而為安全起見，工程人員即時安排截斷電源並進行緊急維修。

20多位求診、陪診人士及10多名職員有序離開診所

診所職員安排在場的20多位求診者和陪診人士，以及在場10多名診所職員有序離開診所，事件中沒有人受傷。

順利普通科門診診所周六早上可以提供正常服務

診所並安排了專車接載求診人士轉到觀塘社區健康中心及藍田分科診所普通科門診診所接受診治，並為有需要的病人安排更改覆診日期。經搶修後，順利普通科門診診所已於下午四時十二分回復正常供電，明早可以提供正常服務。