物流資助先導計劃已批173宗涉款1億元　政府提高配對比例至2:1

為維持香港物流業界的競爭力，政府兩年半前推出的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，於今年1月起加碼資助，把政府與申請人出資的配對比例由1:1，提升至2:1，至今已有173個項目成功獲得資助，涉款1億元。



運輸及物流局局長林世雄今日（4日）發表題為「全力協助物流業界升級轉型」的網誌，表示為支持本地物流業，特別是中小型的第三方物流服務供應商升級轉型，政府於2020年10月推出總值3億元的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，以1:1資助比例（即政府與申請人就科技項目各出一半資金），為每間物流服務供應商提供最多100萬元的資助。

先導計劃資助 政府比例由1:1提升至2:1

政府於今年1月1日起為先導計劃提供更大誘因，把計劃資助額的配對比例提升至2:1，維持最多100萬元的資助，藉以紓緩申請人於進行計劃時的現金流。林世雄表示，藉此鼓勵第三方物流服務供應商應用科技，及更廣泛地使用智慧物流方案，提升效率及生產力。

林表示，截至上月底，已有173個項目成功透過先導計劃申請資助，涉及款項約1億300萬元，有效協助本地物流業升級轉型。

運輸及物流局局長林世雄表示，全力協助物流業界升級轉型。（資料圖片／夏家朗攝）

第三方物流服務是指各類物流增值服務，包括物流追蹤、監控、庫存管理、Just in time及時配送、揀貨與包裝、貼標、國際物流轉運等。為配合政府推廣香港作爲國際物流樞紐的政策，申請企業之業務須與進口或出口物流服務有關，而非只提供本地物流服務。

申請者業務須與進出口物流有關

先導計劃涵蓋所有透過應用物流科技，為第三方物流服務供應商提高生產力及競爭力的項目，包括自動化科技、自動導航無人搬運車(AGV)、機械人、人工智能技術應用、科技網絡基建、電子資料交換系統(EDI)、倉庫／貨物分流中心管理系統(WMS)、物流交通管理系統(TMS)、實時定位系統、企業資源管理系統(ERP)、物聯網(IoT)及無線射頻識別系統(RFID)技術應用、物流及供應鏈分析系統等。

上述173宗成功申請資助的例子包括：

●透過先導計劃購入24小時運作的自動導航無人搬運車，節省倉儲空間及人力成本，提升工作效率；



●為確保需要嚴控溫度的貨物在特定的溫控環境及運送流程中得到最高水平的保障，透過先導計劃購入物聯網冷鏈系統，提供更可靠的冷鏈物流服務；及



●為符合國際民航組織的最新要求，以及應付市場對空運貨物安檢服務的需求，透過先導計劃購入X光機及爆炸物痕量探測設備，提供更全面的空運貨物安全檢測服務。



▼「第三方物流服務供應商資助先導計劃」成功案影片▼



貿易及物流業貢獻本地23.7%的生產總值（6,510億港元），並僱用了16.9%的就業人口（622,600個職位）。當中，物流業佔本地生產總值的6.2%（1,693億港元），總就業人數5%（184,000人）。先導計劃全年接受申請，詳情按此，或向香港生產力促進局查詢。