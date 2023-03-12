尖沙咀SOGO結業｜市民最後衝刺　耗逾兩萬買床褥、護膚品：好抵！

崇光百貨SOGO尖沙咀分店今日（12日）結業，不少貨品均以折扣優惠出售，部份貨品更低至一五折。記者中午到場視察，場內以內地自由行客人為主，並且聚焦於手袋及首飾這兩類的貨物較多，另外亦有店內員工到商場的門口打卡留念。



有客人於上周五及今日均有到尖沙咀分店購物，共花費逾二萬元買了兩張床褥、床上用品、護膚品等物品，認為優惠「好抵」。不過亦有特意由深圳來的客人到場後，發現優惠貨品已售罄，最後到超市買了些食品後失望而回。



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崇光百貨SOGO尖沙咀分店今日（12日）結業。記者中午到商場視察，場內不少貨品都以不同的折扣吸引客人，不少服裝、手袋等以7折甚至更低出售，有童裝服飾更低至1.5折，而超市部亦有不少貨品有折扣優惠，但大半的超市貨架已清空。

雖然場內折扣優惠多，但主要吸引內地自由行客人為主，並且聚焦於手袋及首飾這兩類的貨物較多。另外亦有店內員工到商場的門口打卡留念。

黃女士早於上周五（10日）已到SOGO以半價優惠買了兩張床褥及床單的床上用品，當中床褥是以半價購入，一張由萬多元減至幾7,000多元。她又提到當日每買滿2000元便送100元優惠券，所以今日亦趁臨結業再到商場購物並使用優惠券，最後買了護膚品、香水及零食等，兩日共花費超過2萬元，她認為優惠「好抵」。

黃女士上周五及今日均有到尖沙咀分店購物，共花費逾二萬元買了兩張床褥、床上用品、護膚品等物品，認為優惠「好抵」。（廖雁雄攝）

而尖沙咀分店於今日結業，黃女士指出她居於黃埔，日後若要再到SOGO購物便要到銅鑼灣才有，對她而言略較不便。另外，她亦認為以一間商場來說，兩間SOGO都不算「好行」，「太窄喇，𠵱家啲商場都寬落啲舒服啲。」

居於炮台山的范先生亦在得知SOGO今日結業後特意前來購物，他以3折買了一個手袋送給親戚，折實後由逾4,000元減至大約1,200元，另外亦用了300多元買了四件裇衫，他指可以穿著返工或休憩外出，他認為即使特意由港島過來亦值得，「佢啲折頭好大嘛，同埋最後一日都想打個靚卡。」范先生又表示以前從未行過尖沙咀的SOGO，對商場結業略感可惜，「咁大個商場閂咗，顧客都少咗一個行街嘅地方。」

范先生認為即使特意由港島過來亦值得，「佢啲折頭好大嘛，同埋最後一日都想打個靚卡。」（廖雁雄攝）

不過，雖然不少人對優惠大讚好抵，但亦有人表示心水的優惠貨品早已售罄，失望而回。有不願上鏡的女士表示她得知尖沙咀分店要結業後，特意由深圳前來，「睇下有咩著數就買。」唯到場後發現不少有優惠的貨品已售罄，「（啲特別平嘅）實際係冇，好多都冇晒貨，可能今日最後一日。」最後只於超市買了些食品，令她認為特意由深圳前來「好唔值得。」