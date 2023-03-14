豐頤居｜房協紅磡長者屋312單位　租權費120萬起步　設6%早鳥優惠

房協今日（14日）就第三個「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居舉行項目發布會，項目共提供320個單位，逾半為一房單位，其餘為開放式，項目將於3月25日起開放公眾參觀，預計首批最快今年7、8月入伙。



房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦指，租賃權費，由120萬元至265萬元不等，視乎申請人年紀及單位在付款方面則設三種計劃，包括：30天一次付款計劃 、120天一次付款計劃或365天分期付款計劃，前兩者設6%早鳥優惠、即約13萬元的折扣。



處紅磡利工街8號 一梯13伙 公眾3.25起可參觀

豐頤居位於紅磡利工街8號，共提供312個單位，逾半為一房單位，其餘為開放式，每層有13伙。公眾可於3月25日起到場參觀，正輪候長者安居樂住屋計劃的人士則可於3月17至22日參觀。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦介紹時指，長者安居樂住屋計劃仍有500個申請正在處理，豐頤居是第三個項目，同樣是以終身租賃形式出租。他指項目名稱為豐頤居，是希望入住長者生活豐盛、頤養天年，以樹為項目圖案也是喻意長壽、豐盛。

他提到，有意入住者可隨時申請，並無截止日期。但要留意，申請入住須符合經濟能力要求。

租賃權費$120萬至265萬 30天及120天一次付款可享約$13萬折扣

至於租賃權費，則由120萬至265萬不等，視乎申請人年紀、及單位。在付款方面，設有三種計劃供住客選擇：30天一次付款計劃 、120天一次付款計劃或365天分期付款計劃，前兩者設6%早鳥優惠、即約13萬元的折扣。

+ 3

房協總經理（長者服務）吳家雯指，會為住客入住前做身心評估，且定期為他們做身體檢查，並按他們興趣為他們的生活模式及活動提供建議。

24小時緊急支援 設醫療中心及復康中心

項目也採用多項貼心的長者友善及安全設計，包括智能樂齡緊急支援系統，為長者提供24小時服務。單位也設有系統，讓工作人員每日與住戶「打招呼」，以便留意每位住戶的情況。

她也提到，項目除設有醫療中心及復康中心，亦設安老院舍，令住客在有需要時免卻舟車勞動，留在熟悉的環境。

住戶須每月支付綜合服務費，用以支付管理、一站式服務等費用，費用以房型劃分，開放式單位住戶每用支付約2000元，一房單位住戶則每月支付約3000元。