長者屋｜房協紅磡豐頤居租權費120萬起　設6%早鳥優惠　設施直擊

房協今日（14日）就第三個「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居舉行項目發布會，項目共提供312個單位，逾半為一房單位，其餘為開放式，項目將於3月25日起開放公眾參觀，預計首批最快今年7、8月入伙。



房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦指，租住權費由120萬元至265萬元不等，視乎申請人年紀及單位在付款方面則設三種計劃，包括：30天一次付款計劃 、120天一次付款計劃或365天分期付款計劃，前兩者設6%早鳥優惠、即約13萬元的折扣。



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處紅磡利工街8號 一梯13伙 公眾3.25起可參觀

豐頤居位於紅磡利工街8號，樓高29層，當中24層為住宅，共提供312個單位，逾半為一房單位，其餘為開放式，每層有13伙。公眾可於3月25日起到場參觀，正輪候長者安居樂住屋計劃的人士則可於3月17至22日參觀。

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單位配備冷氣、無火煮食爐 一房單位有$1.6萬電器禮券

入住時，單位已配備冷氣、無火煮食爐、及抽油煙機，但不會有雪櫃及洗衣機，而房協會為住戶提供電器禮券，一房單位金額為1.6萬元、開放式單位金額則為1.3萬元，住戶可自行選購相關電器。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦介紹時指，長者安居樂住屋計劃仍有500個申請正在處理，豐頤居是第三個項目，同樣是以終身租賃形式出租。他指項目名稱為豐頤居，是希望入住長者生活豐盛、頤養天年，以樹為項目圖案也是喻意長壽、豐盛。

他提到，有意入住者可隨時申請，並無截止日期。但要留意，申請入住須符合經濟能力要求。

租住權費$120萬至265萬 30天及120天一次付款可享約$13萬折扣

至於租住權費，則由120萬至265萬不等，視乎申請人年紀、及單位。在付款方面，設有三種計劃供住客選擇：30天一次付款計劃 、120天一次付款計劃或365天分期付款計劃，前兩者設6%早鳥優惠、即約13萬元的折扣。

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設有逾一萬平方呎戶外空中花園

房協總經理（長者服務）吳家雯指，會為住客入住前做身心評估，且定期為他們做身體檢查，並按他們興趣為他們的生活模式及活動提供建議。屋苑也設有逾一萬平方呎的戶外空中花園，設有棋藝區、新興運動區、農圃等。

24小時緊急支援 設醫療中心及復康中心

項目也採用多項貼心的長者友善及安全設計，包括智能樂齡緊急支援系統，為住戶提供24小時服務，以便留意每位住戶的情況。單位內的浴室、床頭均有緊急掣，住戶有需要時可按下，另外單位的大門也設有出入感應、住戶都可使用早晨召喚服務等，如人員發現住戶很久沒出門、或住戶沒有回應早晨召喚，都會派員到單位。

除了單位內的設計，住戶有需要也可使用配有定位功能的隨身裝置，在屋苑範圍內按動裝置，可即時獲得協助。

她也提到，項目除設有醫療中心及復康中心，亦設安老院舍，令住客在有需要時免卻舟車勞動，留在熟悉的環境。項目的一站式護理服務，包括身體檢查、健康生活指導、情緒支援、專介等。

住戶須每月支付綜合服務費，用以支付管理、一站式服務等費用，費用以房型劃分，開放式單位住戶每用支付約2000元，一房單位住戶則每月支付約3000元。

如住戶日後有需要退租，房協也設相關機制，按居住年期，有不同的可退還的租住權費百分比，以居住一年後退租為例，可退還約70%先前已一次過繳付的租住權費。隨著居住年期愈長，可退還的租住權費百分比會愈低，如在居住14年或以上退租，可退還約10%先前已一次過繳付的租住權費。