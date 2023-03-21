北京港人｜北上開餐館18年　捱過政治與疫情　寄語要謙虛及幽默

北京是一個匯聚舌尖上美食的城市，在「百家爭鳴」的美食街經營韓式餐館十多年的港人周景泰接受《香港01》訪問，他回想當初舉家赴京，就是希望轉換輕鬆的生活環境，避開充滿壓力的香港都市，笑言「匹夫之勇，唔識死」。



憑着「唔識死」的精神，周老闆的餐館在評分網盤踞高位。不過，在北京單靠一個「勇」字，是無法避免「政治」，早年中韓關係膠着，連帶餐館生意受影響；其後面對疫情及多變的防疫政策，只能靠積累的「口碑」捱過艱苦三年。



北上發展再次成為香港議題，周老闆十分鼓勵青年北上創業，他寄語港青赴京先要調整觀念，做事千勿過於「死板」，思想切勿「非黑即白」，「在內地我們每個人都是港人的代表，對人謙虛、保持幽默感並學會利用強大的普通話溝通能力，能大大提高香港的形象。」



北京港人系列三之一



周老闆在北新橋街道東直門街開設「韓香館」。（受訪者提供相片）

感香港生活壓力大 與韓籍太太北上創業

在北京生活18年的周景泰，於2006年在北新橋街道東直門街開設「韓香館」，與韓國籍太太拍住上。周老闆原本在香港一間法國公司任職，2004年誕下女兒後，有感香港生活壓力大，「香港就算工作賺幾多錢都無時間使，壓力咁大都未必適合小朋友成長」。

「匹夫之勇，基本朋友都無，年紀輕唔識死」

因為從小就喜歡到內地旅遊，令他好奇究竟在內地是怎樣的生活，「雖然太太鍾意上海，但可能韓國女人遷就男人，就去咗北京，係有少少匹夫之勇，基本朋友都無，（想法）好理想，年紀輕唔識死。」

北京聚集百家名菜，韓國菜如何殺出血路？周老闆指出，其實北京人與韓國人飲食文化有相似一面，加上東北有朝鮮族，北京人對韓國食物不陌生，大家都喜歡燒烤，又喜歡飲酒，受惠2008年北京奧運狂熱，旅客及熱錢流入中國，餐館更加受歡迎。

周老闆和韓籍太太共同經營「韓香館」，已經有17年。（受訪者提供相片）

早年中韓關係膠着 餐館面對政治問題

餐廳生意走上軌道，似乎沒有甚麼崎嶇路，不過周老闆說，在北京開異國菜食肆，「政治」會找上你。2016年，中美韓捲入「薩德反導彈系統風波」，中韓關係一度膠着，民間對韓國產生反感，會有人在餐館外指罵。

新冠疫情爆發三年，去年北京大規模「封城」及實施嚴厲的防疫政策，周老闆說理解政府消除病毒的決心，但社會面也有負面情緒，「明白病毒不斷變，防疫要求要經常改，需要有不同嘅措施，例如要食客入餐廳掃碼，入廁所又要掃另一個碼，講就易但點確認？個客唔掃又點處理？」他指食客會因情緒差向店員發洩，又無禮貌，食客之間又會爭執，與以往每晚開派對般的氣氛大相逕庭。

周老闆表示，不少餐館在疫情下倒閉，連商場美食廣場都淪為外賣「小哥」的休息地方，韓香館倖免一難，他歸功於太太的廚藝及影響力，主打「家常菜」不落味精，必定選用新鮮食材；太太又會主動與客人打成一片，在熟客捧場下走過難捱的三年。

北上發展要了解當地文化 摸索遊戲規則

港府近年鼓勵青年北上或到大灣區發展，周老闆對此十分贊同，他建議青年要有心理準備，「猶如去了另一個世界」，他接觸不少赴京發展的香港朋友，有人充滿正能量，能夠發掘到北京的好，但亦有人日怨夜怨。

香港比較開放，國際化，同中國比差好遠，你係咪可以放棄而過嚟呢？……你要了解當地文化，始終要站喺佢哋立場諗，先做到啲嘢，呢度都有香港比唔到嘅好處，只要你摸到個遊戲規則。 北京「韓香館」老闆周景泰

周老闆喜歡遊歷中國各地，不時與家人走訪各名勝。（受訪者提供相片）

鼓勵北上同時要保持港人廉潔、效率、邏輯和原則

與北京人打交道多年，周老闆感受到，北京人享受生活多於工作，亦很喜歡「吹水」，也擅於表達自己看法，即使雙方理念不同都願意花時間聊天，理解對方；而香港人特質是守秩序有規則，但亦可解讀為「死板」，對事物「非黑即白，沒有模糊點」，這也許是港人最需要適應的部份。