北京港人｜港生奇招考入北大發展音樂：返內地可體驗不同人生

北上讀書是港生其中一個升學途徑，中國教育部去年公布，內地高校的港澳台學生較十年前增長51%。今年將在北京大學畢業的「香港仔」江陽接受《香港01》訪問時，分享考入中國第一學府的心得，他認為要訣是「突圍而出」，熱愛唱歌的他在面試前灌了烈酒，壯大了膽在面試官前深情獻唱情歌，成功「跑出」考入北大。



因為追求與眾不同，令江陽的北京生活有別與一般人。北大生及香港人的身份為他帶來不少演出機會，多次亮相內地音樂節目打出名堂，2019年央視慶澳門回歸晚會獲邀獻唱，去年央視慶香港回歸，更獲寶貴機會，與著名春晚主持「拍檔」，形容「一生人都好難有第二次」。



畢業後，江陽會繼續進修，發展音樂事業，並希望透過自身經歷，成為香港及內地青年的「橋樑」。



北京港人系三之二



就讀北京大學新聞及傳播學系四年級的江陽，鼓勵港生踏出第一步，到內地升學體會生活。（孔繁栩北京攝）

現年22歲的江陽，就讀北京大學新聞及傳播學系四年級，他於15歲參加夏令營初到北京，其後又隨考察團到訪「一帶一路」部份國家，當時已令他對中國留下深刻印像。

面試前飲烈酒二鍋頭壯膽

高中那年，北京大學在港招生，江陽透過「校長推廌計劃」獲得面試資格，為考入中國第一學府，他透過朋友認識了在北大讀書的香港學生及博士後，向他們「取經」請教面試技巧，他更深明一個道理，「成績好嘅人，大有人在，我需要嘅係脫穎而出」。

我聽過一個小故事，曾經有人喺面試時寫詩，而我興趣係唱歌，就諗下有無機會唱歌呢，因為面試最緊要係突圍而出，點樣同人哋有最大差異，獲得睛睞。我面試前飲咗支二鍋頭，個人就大膽啲。 北京大學新聞及傳播學系、香港學生江陽

當時，江陽唱了一首令他畢生難忘的一曲，來自內地歌手薛之謙的《紳士》，雖然考官未必認識，但就成功觸動了他們的聽覺，他憶邃有考官當場指「其實你可以去《中國好聲音》」。他腦筋快轉回答：「係呀，我本身諗住去呀，但係我老竇話我差一張北大通知書，我去唔去到睇你哋喇。」

最後，江陽以出眾的成績考取北大入學資格，「本身自己普通話好，又有師兄意見，加埋唱歌，呢啲係我嘅必殺技，或者北大就係想要獨立獨行而有趣嘅人。」

江陽分享考入北大心得，要訣是「突圍而出」，他當時在考官前唱歌。（孔繁栩北京攝）

亮相內地音樂節目 澳門回歸獲邀獻唱

作為「香港仔」，毅然走入一個雲集國家資優生的大熔爐，江陽坦言，雖然本身普通話底子好，但來自五湖四海的同學和教授各有鄉音，需要時間適應，而且同學們熟識的範疇很廣泛，上知天文，下知地理，他自覺港生其實沒有甚麼優勢，頂多英語會話比較好，行事較靈活。

只要你係人才，去到邊都會閃閃發光，你選擇去內地升學，已經比好多人敢於踏出第一步。 江陽

北京成為江陽發揮音樂的舞台，不時亮相校內校外的音樂會、電視節目《一站到底》、《最強大腦》等。在2019年澳門回歸20周年，他獲得了寶貴機會，在央視與港澳台青年合唱晚會歌曲。

然而這一夜，令江陽感受很深，一江之隔的香港，正值反修例事件，「當時好多人對香港印象好差，我都係香港青年，唔想俾人話，個心都好唔舒服。」他相信仍有不少年輕人是充滿陽光富有正能量，因此萌生起成為香港及內地青年「橋樑」的想法。

江陽在去年央視的慶祝香港回歸晚會上，與著名春晚主持人、中央廣播電視總台馬凡舒做「拍檔」。（受訪者提供）

為香港回歸唱作音樂 登央視主持慶祝節目

去年香港回歸25周年，江陽為香港寫了一首歌《紫荊》，連同24位內地和香港大學生合唱，希望憑歌寄意，連貫兩地青年，說好香港故事。江陽更獲得提拔，在7月3日晚央視的慶祝香港回歸晚會上，與著名春晚主持人、中央廣播電視總台馬凡舒做「拍檔」，同場有女航天員王亞平、乒乓運動員丁寧、鋼琴家朗朗等知名人士，回想星光熠熠的一晚，他感到有很大壓力。

我一個小𡃁倞，真係好有壓力，但有充足嘅綵排同準備，係好開心同難忘經歷，一生人都好難有第二次。 江陽

認為兩地充滿「機遇」 勉勵港生勇於發展

回望香港，作為金融城市，競爭力大，個人興趣往往都在功利之後，如果沒有北上升學，「環境」因素會否造就今日不一樣結果？

江陽認為，北京與香港都是華人社會，家庭觀念相近，北大學生加上港人身份，是一種「gimmick」（噱頭），為他帶來了不少機會；然而，香港的演藝行業近年逐漸有起色，亦培養了具知名度的男團，其實兩地都充滿了機遇，相信只要有運氣及實力，都會找到發揮的平台。

江陽今年就會畢業，未來致力發展音樂事業，並投入青年工作，2019年他參與香港菁英會的青年論壇，與商二代霍啟剛和何超蓮演講，分享北上追夢故事；2022年名獲共青團列入「全國向上向善好青年」名單，是首位榜上有名的香港青年。