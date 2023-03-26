北京港人｜受李寧啟發投身運動科研　港商：港青內地發展仍有優勢

2008年北京奧運開幕禮，中國體操王子李寧在「鳥巢」騰空燃點火炬，成為歷史時刻。在北京從事運動科研十多年的港人陳又誠（Stanley）接受《香港01》訪問憶述，當年因為這一幕毅然到神州大陸闖蕩，2009年在李寧麾下工作，負責研發新產品，6年後獲內地另一運動品牌「特步」招攬，負責全球收購項目。



陳又誠認為，中國是一個充滿「機遇」的地方，可以獲取意想不到的成功感，適合有冒險精神的香港青年找機會。他指雖然內地市場發展熟，但港青依然有優勢，寄語有意到內地發展的年輕人，要「如水」般靈活，亦要保持港人的專業及公正性。



北京港人系列三之三



從事運動科技研發工作的陳又誠，早於2009年到北京發展，他認為中國充滿「機遇」，適合有冒險精神的青年。（孔繁栩北京攝）

從事運動科技研發工作的陳又誠，早於2009年到北京發展，回想當年毅然上京的熱血，一切來自於2008年的北京奧運會。他指，當時見到「中國體操王子」李寧手持火炬，在國家運動場「鳥巢」上空「一飛沖天」燃點火炬，看到的是希望和機會。

2009年離開Adidas、Reebok 北上加入李寧

陳又誠2009年遇到首個「機遇」，當時李寧品牌全球招聘，「身邊朋友都話我做乜離開Adidas、Reebok呢啲歐洲公司去中國，我覺得係一個機會，雖然好多不確定，但緊係要試一試，唔得最多咪返香港囉。」

體操王子李寧在2008年北京奧運於空中漫步點聖火。（Getty Images）

一季可以做數億元生意 成功感難以形容

陳又誠在李寧品牌6年間，由部門經理晉升到總經理，「董事長係一個好傳奇嘅國家英雄，同奧運冠軍共事係好難得經驗，要好好珍惜。」在2015年，他又再迎來新「機遇」，獲「特步」招攬，出任副總裁協助集團改革及全球收購。

他指以前在香港工作，難以理解為何富豪榜中會有服裝及運動集團老闆，但來到中國後，發現國內規模大、市場大、機會多，自己有份參與的項目，一季可以做數億元生意，這種成功感難以形容，而且在國內所賺取的人脈、網絡是十分寶貴。

陳又誠去年創立奧力運動科技有限公司，進駐科學園，將科學理論「創科轉化」成運動產品。（資料圖片）

中國十多年間急速發展，成為龐大的經濟體，其實港人北上發展還有優勢嗎？

2009年嗰陣，我們哋嘅專業及知識係有優勢，但經過十幾年，國家都有成長，我打個比喻，好似美國隊嘅Dream team，雲集NBA球星，當年係大比數贏晒，但近年西班牙、阿根廷都有進步，就算美國有優勢，都要有所準備同有戰術先贏到，所以依家要調整心態，香港人即使有優勢但唔一定贏硬，要知道點樣喺一個競爭激烈嘅環境工作。但有一樣無變，國內市場同空間係比香港大好多，即使市場已經有發展，但依然比香港大，你嘅收穫亦肯定多。 創立奧力運動科技有限公司合夥人陳又誠

籲港青心態似「水」般流動 保留專業及公正

陳又誠表示，香港青年如要北上發展，需有心理準備要穿州過省，適應不同省市的職場文化，有可能下午已經要應酬、飲酒，面對上司時，亦要掌握性情，北方人一般不會轉彎抺角，「有咩就直接『炳』，唔似香港咁婉轉」，因此有時要放低自我認同感，心態似「水」般流動。

他又強調港人有兩個核心價值必須保留，分別是專業性和公正性，「香港人做嘢跟得足，快靚正，呢方面唔需要過分就人。」

香港正邁向成為國際化創科中心，身兼香港選委會委員及福建省商會會長的陳又誠，去年在香港創立奧力運動科技有限公司，進駐科學園發展運動科技，公司擔任「超級聯繫人」角色，將外國大學科研理論及概念進行「創科轉化」，並接洽內地運動集團，將理論變成應用，帶入運動產品之中，生產成為商品，普及大眾。