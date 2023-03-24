沙士20年｜專家光環不再？許樹昌堅信抗疫基於科學：新冠時機唔好

二十年前沙士來襲，冠狀病毒殺傷力震懾港人，不少港人不想記起也未敢忘記；二十年後新型冠狀病毒成風土病，香港在春夏之交終全面復常。歷史重覆發生，政府專家顧問許樹昌在新冠疫情期間為人熟悉，而早在20年前沙士一役，他已在威院拯救生命，治療不同沙士病人，多年來都是杏林之光。



不過，新冠疫情時專家們屢被挑戰，專家提出的建議有時更批評為「維穩」，但許樹昌堅信抗疫建議都建基於科學、有理有節，有責任向市民傳遞正確的資訊：「新冠嚟嘅時候唔太理想。」



（「從沙士走到新冠」系列之五）



政府專家顧問許樹昌在新冠肺炎疫情為人熟悉，而事實上早在20年前，他已在威院拯救生命，治療不同的沙士病人。（盧翊銘攝）

2003年沙士病毒殺入醫院，威院8A內科病房爆發，令港人、甚至醫護人心惶惶。當時作為中大內科及藥物治療副教授，許樹昌是首批面對沙士爆發的醫護之一。二十年過去，他當年那記憶仍歷歷在目，甚至連事發的日期仍然記得一清二楚。

他憶述，當時威院8A及8B同事相繼倒下，時任內科部門主管沈祖堯決定在二樓設臨時診所了解同事病情：「嗰晚我仲記得食完叉燒飯，七點幾、八點幾就落去二樓嘅臨時診所。」

許樹昌當時負責觀看所有同事的X光肺片，發現40多個同事中有23名醫護都有肺炎，呈報予時任威院行政總監馮康後，決定在急症室的觀察病房作為第一個沙士病房，許樹昌亦因而成為了第一個病房的主診醫生。

他常言，當時對抗沙士是在「黑暗中打仗」，面對同事相繼例下，認識病毒及治療同事成為了當時最主要的任務：「當時都不係花太多時間去驚，因為都唔識去驚。」

有幅歷史檔案，喺依間醫院嘅二樓，有班出院的醫護人員見傳媒，我當時就喺隔離望住。......都替佢哋開心，因為佢哋比我哋困咗三個禮拜，我喺佢哋身上學到病毒點樣演變。 政府專家顧問許樹昌

二十年過去再遊威院，當時的8A及8B 病房已改成8H及8K病房照顧外科病人，二樓的臨時病房亦由當時的會議室改為醫院同事的辦公室，許樹昌亦由當時的前線醫生成為了今日的政府專家顧問。

沙士時期在鎂光燈後默默付出，到二十年後今日成為政府專家顧問，走在鏡頭前向市民提供公共衞生建議，同時亦因為相關角色而受到有市民的批評。對於角色及時代的轉變，許樹昌認為，角色改變很正常：「你唔可以下下霸住前線，始終都要比後一輩知道點樣處理，之後再有新疫症就全靠佢地喇。」

在沙士後，中大醫學院內科及藥物治療部門拍攝了一張大合影。（盧翊銘攝）

他同意沙士時期角色較簡單，只須入場打仗，而行政的事情則就交由其他同事負責，而新冠疫情則要處理不少行政的工作，如須與政府官員開會就最新疫情給意見。過往政府不少嚴苛的防疫措施受盡批評，專家亦難以避免受到辱罵。

被問到不少醫學意見備受質疑會否因而感到灰心，他表示，市民不時有誤會專家有分參與制定政策，而事實上專家的角色只是給意見，但同意新冠肺爆發的時機不太好，因爆疫之前不久香港是社會事件，令市民對於政府的建議卻步，從而令一些以科學為本的建議未有得到認同：「其實好多建議世衞都係咁呼籲。」

沙士二十周年之際，香港正式告別新冠病毒陰霾，特首李家超早前表明不會為疫情作檢討，那現時的防疫措施是否足以應令疫情呢？許樹昌表示，相信醫管局及衞生署會就疫情進行檢討，思考現時的隔離設備及檢測量是否會足以應付大型爆發，至於防疫措施上，亦不應只跟隨沙士時期取用圍堵措施：「唔係圍堵一定會成功，圍堵只係早期一定成功。」