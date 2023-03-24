沙士20年｜又再好了傷疤忘了痛？　孔繁毅指病毒研究必須有持續性

沙士襲港，血的教訓為香港應對傳染病帶來改革，惟疫情過去，大部份科研項目最終因成本效益低、科研資金短缺等相繼煞停，原計劃在港設立三個傳染病大樓亦未有成事。20年後的今天另一世紀疫症新冠終成過去，專家會否擔心「好了傷疤忘了痛」情況再現？



港大學內科學系臨床教授孔繁毅多年來專注病毒研究，亦是沙士時期提出蝙蝠或為病毒源頭的「幕後功臣」。看著微生物學系由缺乏資源，到終有屬於港大的P3實驗室，他直言，政府投放資源要有持續性，並指香港、九龍及新界應設有一座傳染病大樓，以提供更多隔離病牀及加快病毒研究進程。



（「從沙士走到新冠」系列之四）



港大學內科學系臨床教授孔繁毅多年來專注病毒研究，亦是沙士時期提出蝙蝠或為病毒源頭的「幕後功臣」。（廖雁雄攝）

當年提出蝙蝠或為沙士病毒動物宿主

「果陣我哋係行緊上實驗室，袁教授就問除果子狸外仲有無其他可能性係源頭呢？當時我就諗可能係蝙蝠。」當年在港大微生物學系團隊提出蝙蝠或為病毒的動物宿主的，正是港大內科學系傳染病科主任孔繁毅，而結果亦如其所料，在沙士事件的一年半後，在中華菊頭蝠身上找到沙士冠狀病毒。

港大微生物學系團隊最早發現冠狀病毒是元兇 未有停下步伐

沙士當年，港大微生物學系團隊是最早發現冠狀病毒是沙士元兇，及後美國的傳染病防治中心（CDC）亦認證了他們的說法。團隊未有停下步伐，及後再發現病毒由蝙蝠透過果子狸傳給人類。惟原來當時港大微生物學系連P3實驗室亦沒有，時任香港大學微生物學系教授袁國勇曾表示，如果沒有P3實驗室，令研製SARS病理治病均比較困難。

沙士後為免悲劇重演，海外專家委員會撰寫報告提出建議，為香港應付傳染病帶來改革，同時港府亦加大投放資源成立「控制傳染病研究基金」，亦令港大終成立P3實驗室，並研究出數十種新的病毒、細菌、真菌以至寄生蟲。

惟當時疫情過後，相關資源根本未能應付研究開支，其餘院校及藥廠大部分項目最終因成本效益低、科研資金短缺等掣肘相繼煞停，而原計劃在港設立三個傳染病大樓亦未有成事，只有瑪嘉烈醫院建立了一座傳染病大樓。

政府專家顧問孔繁毅期望，香港、九龍及新界各大區都應設有一座傳染病大樓，以提供更多隔離病牀及加快病毒研究的進程。（廖雁雄攝）

孔繁毅：不可因沒有疫症便取消或者減少資助

投身病毒研究逾二十年，政府專家顧問孔繁毅認為，政府投放資源要有持續性，不可以因為當時沒有疫症爆發就去取消或者減少資助。他亦希望，港府可以投放資源發展本地生產線，以製作自身研發的藥物及疫苗，不須要像現時般依賴外國的生產線去做，「不需要夠輸入，因為輸入始終要等。」

新冠證一個傳染病中心不足夠 港、九龍新界各大區都應設一座傳染病大樓

他亦指，新冠疫情引證不可只有瑪嘉烈醫院一個傳染病中心，應香港、九龍及新界各大區都應設有一座傳染病大樓，以提供更多隔離病牀及加快病毒研究的進程：「不可以只有病房，而是須要有一個大的實驗室，不一定是P3可能是P1或P2實驗室，可以拿到臨床的標本後即時做研究。」

投身病毒研究逾二十年，政府專家顧問孔繁毅認為，政府投放資源要有持續性，不可以因為當時沒有疫症爆發就去取消或者減少資助。（廖雁雄攝）

翻查資料，港府沙士後曾耗資數千萬元於中文大學醫學院建P3實驗室，惟該實驗室2009年啟用至2015年，平均每年僅進行兩項化驗工作，最終中大以「不符合成本效益」為由停止P3實驗室運作。被問到再設立實驗室在沒有疫情時會否得物而無所用？孔繁毅指，傳染病中心平時運作可以是基本傳染病實驗室，而當有疫情時才針對大爆發變回傳染病中心，並不會造成資源浪費。

唔會灰心，根本上我哋都係堅持自己嘅想法，因為我哋係專家，連依啲事都做不到，咁就唔係專家，也不會因質疑而被影響得到。 政府專家顧問孔繁毅

沙士過後，港大再進行過不少研究，都證明野味有大量的病毒，亦曾向大眾多次呼籲不要進食，惟十七年後歷史仍然重演，甚至有人質疑科研對公共衞生的重要性，批科學為本只是「白手套」去限制人身的自由。身兼政府專家顧問的孔繁毅直言，未有因而感到灰心，重申過往提出的建議都是基於科學，作為專家及醫生，有責任向市民傳遞正確的資訊。