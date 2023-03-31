伊院推心衰竭篩查揪出300名患者最年輕僅28歲　籲注意飲食做運動

心臟衰竭是常見疾病，在已發展國家之中約1至2%人口會發病。伊利沙伯醫院去年10月推行「心臟衰竭篩查及治療計劃」，5個月內為2,000名有病徵的內科病人抽血檢驗，最後找出300名心臟衰竭患者，比率頗高，最年輕的病人只有28歲。



其中一名51歲女病人透過計劃得悉自己心臟衰竭後，及早以藥物治療和復康，最後避免施手術。伊院指，計劃可及時找出有潛在心臟衰竭風險的病人，縮短病人住院時間，並減低病人的死亡率或再發病率。院方又提醒心臟衰竭患者有年輕化趨勢，呼籲市民改善生活習慣。



根據2016年《International Journal of Cardiology》數據，本港2%至3%人口患有心臟衰竭，大多病人同時有食煙、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇高等「高危因素」。

伊利沙伯醫院內科心臟科副顧問醫生方恩恆指出，心臟衰竭對醫療系統構成重大壓力，本港約有2萬宗終因心臟衰竭而住院個案，平均住院日數為5至6天。

伊院內科心臟科主管李耿淵指，心臟衰竭病人很大機會需要重複入院接受護理服務，再次入院比率非常高，對公營醫院系統構成沉重壓力。以伊院為例，因為心臟衰竭而入住內科病房的病人，佔內科每日入住數目的10%，最長住院日數達28天。

伊院內科心臟科主管李耿淵（中）指，心臟衰竭病人很大機會需要重複入院接受護理服務，再次入院比率非常高，對公營醫院系統構成沉重壓力。（陳葆琳攝）

伊院於去年10月3日開始推行「心臟衰竭篩查及治療計劃」，即使病人並非因心臟問題而入院，伊院會主動為入住內科病房、並有氣喘和其他高危因素（如糖尿病、高血壓）的病人進行國際公認的「NT-proBNP」 抽血檢驗，判斷是否患有心臟衰竭的主要指標。

若病人的指數顯示潛在風險，心臟科醫護人員會主動跟進，並於病人住院期間為其調教藥物以及安排手術治療。出院後會安排高危病人在「心臟專科日間中心」繼續接受護理和復康治療，並由心臟科專科醫生、心臟科專科護士、藥劑師、 物理治療師、職業治療師組成的跨專科團隊繼續跟進。

伊利沙伯醫院心臟科顧問護師陳妙貞說，「心臟專科日間中心」會遙距監察病人情況，病人佩戴的起搏器響起警號，數據會傳送至中心，中心會致電病人跟進。中心亦設熱線電話，倘病人有任何不適可致電求助，減低他們需要入急症室的情況。

伊利沙伯醫院心臟科顧問護師陳妙貞（中）說，「心臟專科日間中心」會遙距監察病人情況，病人佩戴的起搏器響起警號，數據會傳送至中心。（陳葆琳攝）

截至2023年2月28日，院方主動為超過2,000名病人抽血檢驗，發現超過300名病人確診為心臟衰竭，年齡由28歲至92歳。李耿淵指，計劃可及時找出有潛在心臟衰竭風險的病人，大大減低病人出現突發性心臟衰竭的風險。而找到病人後，亦可及早為心臟衰竭病人提供適切治療及護理服務，減低病人的死亡率或再發病率。

此外，病人於住院期間可同時治療心臟衰竭，縮短整體住院時間，避免病人再次入院；病人出院後，院方會繼續跟進個案，提升病人對心臟衰竭的認識，以及自我照顧的能力。

51歲的周女士去年8月出現氣喘、腳腫、咳嗽等病徵，曾赴私家醫院求診，當時醫生判斷為感冒菌入腸，周女士打針後未有留院觀察，回家後需繼續服藥，但仍又屙又嘔，「成晚都瞓唔到，嘔好多黃膽水，成身濕晒，去到天光都係咁，瞓都瞓唔到。」

周女士一段時間未能入睡，經常感到疲憊，生理及心理均承受極大壓力。她去年底入住伊院內科病房，心臟科專科護士從其抽血指數，發現她有潛在心臟衰竭風險。根據紐約心臟學會心臟功能分類（New York Heart Association Functional Classification），周女士的心臟功能評級為第三級，即其心臟功能只剩餘30%，較正常人60至70%為低，院方繼而提供治療。

她出院後繼續接受護理和復康治療，包括健康教育及藥物調校，控制病情，「之前我係行都行唔到，行兩步都喘氣，過條馬路好短，已經覺得好長，過唔到」。她說，在姑娘指引逐步治療後，對自己生命終恢復信心，形容是「當你去到死嘅邊緣嘅時候，有一線生機有人嚟救你」。

周女士（左）去年底入住伊利沙伯醫院內科病房，心臟科專科護士發現她有潛在心臟衰竭風險，院方繼而提供治療。（陳葆琳攝）

李耿淵說，周女士入院主要因為心臟二尖瓣嚴重倒流，如未能於她入院時發現，心臟功能會繼續變差，「差到某個程度，可能已經我哋想幫都幫唔到。」他續指，雖然可以心臟輔助儀器及進行手術治療，但倘能及早發現，以藥物治療已經可以預防，毋須使用高端儀器，「呢啲高端儀器全部有副作用，有佢嘅危險性，可以唔用，應該盡量唔好用」。

方恩恆表示，透過計劃找出的心臟衰竭患者大多為中年，平均年齡約是40至60歲，但仍見心臟衰竭問題有年輕化趨勢：「見到有一個好闊嘅年齡層，我哋都越嚟越見得多比較年輕嘅病人，係有心臟衰竭嘅問題，好多時都係因為有唔同嘅危險因素、生活習慣、例如食煙飲酒，肥胖，有啲唔知道嘅高血壓、糖尿病，呢啲情況都會常見，所以的而且確有年輕化趨勢。」

伊利沙伯醫院內科心臟科副顧問醫生方恩恆（右）指，心臟衰竭問題有年輕化趨勢。（陳葆琳攝）

他提醒，心臟衰竭的成因很廣泛，但應於自己可以控制的範圍預防，如注意自己生活習慣，尤其食煙、飲酒對心臟血管及心臟功能有很大影響，以及多做運動，控制體重。