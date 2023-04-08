澳門4.10起再推買去程送回程優惠　限最多搭5次　一文看清詳情

早前澳門旅遊局向港人推出「賞你遊澳門」，港澳穿梭巴士車票及船票，買去程送回程。當局今（8日）再宣布，4月10日至6月30日再推買一送一優惠，受惠對象更擴展至訪港的台灣地區及國際旅客。購票要求方面有兩個，包括回程不可與去程同日，以及每間營辦商的優惠最多可使用一次，即合共5次。此外，營辦商名單中並無金巴，即港人若乘坐金巴則不能享用上述優惠。



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優惠期限為4月10日至6月30日

澳門旅遊局表示，「賞你遊澳門」效果理想，決定推出第二階段的升級優惠，受惠對象由港人擴展至訪港的台灣地區及國際旅客，只要在在4月10日至6月30日，購買港澳穿梭巴士車票或船票，便可獲「買去程送回程」的優惠。

每個營辦商優惠只可使用一次

購票要求方面有兩個，1）回程不可與去程同日；2）每個營辦商的優惠最多可使用一次，即合共5次。參與第二階段活動的營辦商包括︰港澳一號、港澳快線、永東直巴管理有限公司、噴射飛航及金光飛航。

換言之，金巴並未納入在第二階段的營辦商名單中，即港人若乘坐金巴前往澳門，則不能享用上述優惠。

截至3月31日14.5萬人次用曾買一送一優惠

澳門旅遊局公布，在1月13日至3月31日「賞你遊澳門」活動期間，錄得共145,657人次使用優惠，當中包括超過10萬張船票及逾4.5萬張車票。與此同時，今年首季共錄得超過496萬人次入境，當中約有151萬人次為香港旅客，較去年同期躍升接近10倍。

澳門旅遊局提醒旅客，可密切留意各個營辦商網站，以了解最新的優惠詳情、條款及細則以及購票方式。

港澳快線查詢網站：www.tilchinalink.com/ticket.php

澳門諮詢電話：（853）2832 2198

香港諮詢電話：（852）2979 8778



港澳一號查詢網站：www.onebus.hk

澳門諮詢電話：（853）6545 2012

香港諮詢電話：（852）3703 3981 / 2773 6998



永東直巴管理有限公司查詢網站： www.eebus.com

澳門諮詢電話：（853）6591 2772

香港諮詢電話：（852）6211 0932



噴射飛航查詢網站：www.turbojet.com.hk

澳門諮詢電話：（853）2855 5025

香港諮詢電話：（852）2859 3333

Whatsapp短訊查詢：（852）6162 7740



金光飛航查詢網站： www.cotaiwaterjet.com

澳門諮詢電話：（853）2885 0595

香港諮詢電話：（852）2859 1640



（澳門新聞局圖片）