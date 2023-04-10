換身份證｜11及18歲青年4.12起　可預約延長服務　朝八晚十換證

入境處今日（10日）宣布，將於本周三（12日）推出兩項預約身份證申請的新安排，年滿11或18歲的市民，可預約「延長服務時段」辦理換證手續，於四間指定人事登記處，在周一至周六早八晚十期間換領身份證。另外，人事登記服務預約系統的可預約日子，將由現時的24個工作日延長至96個工作日。



+ 3

入境處表示，鑑於通關以來市民對換領身份證的需求非常殷切，由本月12日起，年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除可按現時的安排預約於六間人事登記處的一般人事登記服務時段辦理換證外，亦可預約於四間指定人事登記處的延長服務時段辦理換領身份證手續。

四間指定人事登記處 周一至周六延長服務

四間指定人事登記處，即港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處，已延長服務時間至晚上10時，即周一至周五下午4時30分到晚上10時，以及周六下午12時30分到晚上10時，

至於年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

人事登記服務預約時間延長至96個工作日

入境處人事登記服務亦將會延長預約時間，由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。市民如欲預約辦理身份證申請，可下載入境處流動應用程式或登入網站，人事登記處不會處理未有預約的申請。