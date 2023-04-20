性教育機構：到校講座揭學生性知識困乏　說教方法講性不合時宜

香港學校的性教育課程一直受到批評，有團體去年到訪超過50間學校，為逾8,000學生人次舉辦性教育工作坊，發現學生對正確避孕措施存有誤解，例如以為兩個安全套更安全、清洗陰道可避孕、不同姿勢性交可減低懷孕風險。機構總監認為學校缺乏適合教授現今青年人教材及師資培訓，未能灌輸正確的性知識，將錯誤代代相傳，對社會造成深遠的影響。



政府在1986年推出首份《中學性教育指引》，並於1997年修訂為《學校性教育指引》，惟該指引在2018年在教育局下架。性教育機構糖不甩總監蔡薳縈表示指出，性教育說教方法不合時宜，須由過往以不鼓勵青年發生性行為，改變至灌輸正確的避孕及性知識 ，例如不同避孕方法的利弊及成效，讓學生有能力作出知情決定，同時更要令男女學生皆明白採取雙重防護的重要性，從根本降低避免意外懷孕的機會。

蔡薳縈補充，在到學校教授性教育時，學生對性教育工作坊的道具示範環節最感興趣，並就安全套、安全期計算及避孕藥等提出問題。她指社會不能期望大學生是成年人，自然會學懂正確的性知識，並建議政府應盡早開展性教育課程，讓學生在不同的年齡接受恰當的性教育。「我們不乏大學生求助，因誤信網上資訊，沒有採取正確避孕措施，最終意外懷孕。大學生意外懷孕不僅要承受不同的生活壓力，或要停學處理懷孕，影響心理健康、學業及人生規劃。」

蔡薳縈建議教育局應規定每間學校負責性教育課程的教職員也應接受專業的培訓，並向每所學校提供資助。