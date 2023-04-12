紫菜霰餅標示產地中文寫中國、英文寫Japan　連鎖集團違例罰3.5萬

海關表示，一個連鎖零售集團因供應和管有包裝上同時附有兩個產地來源標籤：「原產国名 ​中国」及「Country of origin：Japan」的袋裝紫菜霰餅作售賣用途，違反《商品說明條例》，今日（12日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款3.5萬元，涉案的9,745包、價值共9.45萬元的袋裝紫菜霰餅亦被充公。



一個連鎖零售集團因供應和管有已應用虛假商品說明的袋裝紫菜霰餅作售賣用途，違反《商品說明條例》。圖示涉案的的袋裝紫菜霰餅。（政府新聞處）

印「原產国名 ​中国」和「Country of origin：Japan」

海關今日（12日）表示，早前接獲舉報，指一個連鎖零售集團出售一款懷疑附有虛假產地來源說明的袋裝紫菜霰餅。海關人員派員到該集團位於元朗、尖沙咀和銅鑼灣的分店試購該款袋裝紫菜霰餅，發現包裝上均附有兩個產地來源標籤，分別為「原產国名 ​中国」和「Country of origin：Japan」。

海關其後在該集團其中三間分店和一個貨倉，檢獲共9,745包袋裝紫菜霰餅，價值共9.45萬元。經檢查相關紀錄後，海關人員發現該款袋裝紫菜霰餅的原產地為中國。

近萬包袋裝紫菜霰餅被充公

該連鎖零售集團因供應和管有已應用虛假商品說明的袋裝紫菜霰餅作售賣用途，違反《商品說明條例》，今日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款3.5萬元，涉案的9,745包袋裝紫菜霰餅亦被充公。

海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，據上述條例，任何人在營商或業務過程中供應或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。