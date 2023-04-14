去年2381宗電騙　七旬翁遭「公安」控洗黑錢　證「清白」失210萬

「影銀行單同提款卡，但無我密碼，咁都拎到我啲錢？真係唔明白！」本港去年錄得2831宗電騙，按年上升1.5倍，有年近七旬的老翁，去年8月先後接獲「衞生署」及「公安部」來電，他為證明自己無去過「疫區」，亦非洗黑錢團伙，遂向「執法部門」提供銀行及個人資料，他亦讓「女特務」上門安裝手機監控程式「協助調查」。據悉，騙徒利用受害人資料開設「網上銀行」，最終滙走210萬元積蓄。



就打擊電話騙案，警方正研究參考新加坡反詐騙指揮處，安排銀行人員入指揮處上班，設簡訊發送者登記系統，警方會積極與銀行界及電訊界研究參考更多做法。



侯先生憶述騙案猶有餘悸，明言以後不會接聽陌生來電。（林靄怡攝）

警方去年接獲2.8萬宗騙案，損失48億元，當中電話騙案有2831宗，損失10.8億元。警方發現，疫情緩和後「假冒官員」案件稍為下跌，但「猜猜我是誰」則錄升幅，今年首季已有431宗較去年同期上升38%，損失金額3700萬元，76%受害人為60歲以上長者。

「衞生署」及「公安部」先後來電要提供證據

69歲的侯先生去年8月10日接獲「衞生署」來電，指他曾經現身「疫區」時代廣場，指示他去做檢測，侯先生表示自己甚少外出，「衞生署」就指，資料亦顯示他曾去過廣州越秀區開電話卡，要求提供證據證明行蹤，侯先生稱自己6月份回港，一直待在隔離酒店，便將個人資料及住宿證明交給「衞生署」。

未幾，有「公安部」人員致電侯先生，指他捲入內地一宗洗黑錢案，涉及300多名團伙，包括香港官員、廉政公署、入境處人員等，指令他要「封口」否則加控他洩密，並要求他證明戶口存款來源，侯先生遂拍攝月結單及提款卡照片傳給對方。

「女特務」驚覺自己受騙 助老翁揭發騙案

數日後，有一名「女特務」上門帶侯先生到電訊商加大手機數據量，並在他的手機加裝監控App「協助調查」，實情是一個遙距控制程式。直至9月3日，「女特務」突然向侯先生道出真相，原來她是本地一名大學生，與多名同學受一名「公安隊長」指示做「任務」，但網上資料「隊長」的人名和相片不符，懷疑自己受騙，因而告知侯先生「阿叔你畀人呃咗」，可惜侯先生察覺時已被轉走210萬元存款。

侯先生至今仍猶有餘悸，他心有不甘地指，「我當時諗，影銀行單同提款卡畀佢又點？佢都無我密碼，我真係自以為事，咁都拎到我啲錢？我真係唔明白！」他又自責「我為咗證明清白，就係輸喺呢個位，如果我唔理佢哋就無我辦法，依家見到無人名電話就刪除。」

本港去年錄2831宗電騙，較五年前升1.5倍。（警方提供圖片）

警方將與銀行合作強化堵截騙款機制

商業罪案調查科情報及支援組署理高級警司陳偉基表示，警方去年與電訊商成立「專責工作小組」，堵截逾10萬個可疑電話、2200個可疑網址及終止600個電騙電話。警方將透過金管局加強與銀行合作，強化堵截騙款及情報交換機制，提早識別潛在受害者及打擊傀倡戶口，並在進行巨額轉帳時作出提示。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察黃知雯提醒，騙徒往往以被捕、保釋、律師費、交通意外等借口騙款。她指，今年首季最大宗損失在2月下旬，一名83歲父親收到陌生來電，對方聲線與其兒子十分相似，報稱在海外被捕需要保釋金及律師費，雖然銀行職員察覺有異，親戚亦有勸阻，但父親因「家醜」隱瞞真相，最終經其他途徑滙走120萬元。