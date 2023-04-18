曾任職「李寧」　兩港人回港設研究所　將大學理論轉化研發新跑鞋

現代體育與科技密不可分，由港人成立的運動科技公司「奧力運動科技」（OLAB）最近進駐香港科學園設立研究所，冀運用香港聯通國際優勢，發揮「中介平台」角色，將本地及海外大學的運動科學理論轉化成應用，再接洽全球運動品牌開發嶄新跑鞋。



「奧力」兩名創辦人曾位居內地知名品牌「李寧」及「特步」要職，他們分析，近年消費者已不再追求大牌子，反而更傾向單一品牌，講求產品的功能性，因此需要有科技數據支撐；而且，產品的保護度及舒適度，都可以推動運動員有更好發揮，期望未來生產成果可以幫助香港及國家隊。



奧力運動科技自設研究所，與本地及海外大學合作，將運動科學由理論轉化成應用，再接洽全球運動品牌生產。（孔繁栩攝）

發揮香港「中介人」角色 聯通歐美澳紐及本地大學合作

奧力運動科技在科學園自設研究所，兩名創辦人陳又誠及張德文，均先後任職國內運動品牌「李寧」及「特步」多年，今次回港設研究所，希望發揮香港作為「中介人」角色，聯通歐美澳紐及本地大學合作，將運動生物力學的理論及學術論文轉化，並接洽全球知名的運動品牌，生產成推動跑手創佳績的跑鞋。

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全港首台「三維測力跑台」分析跑鞋表現

研究所設有全港首部「三維測力跑台」，跑手穿上實驗跑鞋跑動，可以實時偵察腳部落地的衝擊力、緩震效果、角度軌跡、三維壓力分佈等，儀器亦可拍攝每秒1,000張相片進行分析，再配合紅外線儀器，觀察跑手落地的動作、關節負荷、人體受力程度等。

「全身三維掃描器」可分析跑手穿上實驗品進行運動後的人體型態、平衡力及肌肉狀況；而「腳部掃描器」可以收集數據，利用「三維打印機」即時度身訂造鞋墊。

奧力運動科技兩名創辦人，技術總監張德文（左）及行政總裁陳又誠（右）期望科研成果可以提升運動員表現。（孔繁栩攝）

消費者趨向追求單一品牌講求產品功效

行政總裁陳又誠指出，近年消費者的品味及知識提升，不再一味追求大牌子，而是傾向具獨特性及功能性的單一品牌，「好多新興牌子只係專注做好一件產品，例如瑜伽褲、厚底波鞋、跑鞋等，消費者用過就知，真係有功效，係可以保護到自己」，因此需要有科研技術在背後支撐產品。

國家前女子跳水隊員王鑫（右三）日前到奧力研究所參觀。（受訪者提供圖片）

扁平足小童配合鞋墊及鍛練亦可跑得好

技術總監張德文表示，運動科學應用可視作為運動保護，一對鞋的鞋墊軟硬度、物料、設計都可以影響保護程度，避免傷及膝蓋，他以扁平足為例，鞋墊不只講求「企得靚」，還要「跑得靚」，「我哋唔係電視機咁托平隻腳就算，係要考慮埋動態過程，點樣可以除咗鞋墊都跑到」。他提醒家長，有扁平足或癡肥致腳彎的小童，適宜在6至7歲開始，透過鞋墊及鍛練強化足弓，而不論先天或後天扁平足，都可以經訓練改善。

研究所至今已聯絡全球22所大學及多間運動品牌，部份項目正進行中，主要針對跑步、籃球及足球運動，未來希望可以透過生產成果，推動港隊甚至國家隊，而在兒童及樂齡科技上，可以有自家研發產品。