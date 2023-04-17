巴漢涉殺人被拘留173天撤控　指警未撿可證其不在場影片　求賠償

巴基斯坦裔地盤保安員，2016年因捲入一單地盤內的謀殺案，一度被控兼被還柙173天，最後因證據不足而獲撤控。他認為警方明知他有不在場證據仍起訴他，向警方追討懲罰性賠償，案件今（17日）在區域法院開審。原告稱他案發時在工作，惟警方未有檢取其工作地點的閉路電視。他又指因曾涉案件，令他找不到好工作，他亦因被捕而令其個人資料曝光，對其生活亦造成影響。



原告Khan Asaf Nawaz(下稱：Khan)，答辯人為由律政司司長代表的警務處處長。

原告Khan Asaf Nawaz。(劉安琪攝)

曾投訴Khan男子被人毆打死亡

翻查資料，Khan於2016年2月在天水圍的地盤任保安員，他因工作遲到，遭的同事區志成（62歲）投訴。區事後遭Khan的兩名孖生弟弟連同另一名巴裔男子毆打致死，3人否認謀殺罪，但承認誤殺獲控方接納，3人分別被判囚5至10年。Khan也曾被控謀殺，但最終獲控方撤控。

否認曾恐嚇另一名中國籍保安員

Khan今以旁遮普語作供，辯方盤問時指Khan曾威脅一名在坑尾村工作的中國籍保安員，威脅他不要作出投訴，否則會毆打他。Khan否認說法並指這完全是一個謊言（Completely a lie）。

聲稱不認識死者

Khan又稱不認識死者，惟辯方質疑若然如此，為何他的兩名兄弟會往找及涉及區的被殺事件中。Khan回答說各人都是獨立個體，他無權過問其他人的個人事務。

原有同事可證明Khan案發時在工作

辯方續指，Khan雖然有配合警方，但他稱甚麼都不知道，故未有提供任何資訊，警方因而並無起訴其謀殺罪。Khan回應這只是一個假設問題。辯方續問，Khan為何會懷疑警方拘捕他是為了向他施壓，及逼他透露更多案件資料？Khan說他當時有一名夜更工作同事，可證明他在案發時正在工作，惟該同事因害怕警方而未有出庭作供。其次，警方未有檢取能證明他案發時在工作的閉路電視片段，因而懷疑警方有向其施壓的意圖。

因涉案件難找到好工作

辯方又指，Khan獲撤控後，繼續與妻兒同住，之後更與妻再育有兩名子女，他亦很快獲另一間公司聘請，看來案件對他的影響不大。Khan稱其妻是他的人生伴侶，但指案件難以找到好工作，加上案件經傳媒報道，其個人資料曝光，對其家庭生活造成影響。

案件編號：DCCJ 5292/ 2018