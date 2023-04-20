23歲男涉策劃炸彈襲擊　被控串謀恐怖活動罪　案件將交高院處理

男學生涉嫌串謀組織「光城者」成員策劃炸彈襲擊，並疑提供資金、在荃灣某政府檢測站縱火等，被控《國安法》串謀恐怖活動罪，以及交替的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪。案件今（20日）在西九龍法院提堂，他暫時毋須答辯。總裁判官蘇惠德應控方要求，將案件押後至5月12日作提訊日，以交付至高等法院處理。被告申請保釋被拒，需還押候訊。



被告張昊揚（23歲，學生）被控於2021年4月1日至7月5日期間、與陳凱量、郭文希、何裕泓、歐文、陳綽軒、羅啓穎、蘇穎貞及其他人串謀，為脅迫中央政府或香港特區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

交替控罪則指，他在同一時段與上述人士串謀，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重傷害。

控方今指，本案另涉7人均已交付至高等法院，而經警方調查後，被告為主腦之一，並反對被告保釋。翻查資料，控罪所指的7人均涉「光城者」恐怖活動案，除陳凱量外，其餘6人將於5月6日處理答辯及判刑。

案件編號：WKCC1696/2023