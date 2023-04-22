世界地球日｜領展可持續未來館周日起開放　倡低碳生活、惜食文化

今日（22日）是世界地球日，領展設於樂富廣場的「領展可持續未來館」舉行開幕禮，並於明日（23日）正式對公眾開放，免費入場。環境保護署署長徐浩光在開幕典禮致辭時稱，要達至2050年前實現碳中和目標，需全民參與，可持續未來館提供一個平台鼓勵市民建立和實踐低碳生活方式。



佔地約6,800呎的持續未來館，開館時的特別主題展覽是「綠續開餐」，從「食」這個最貼近日常生活的課題開始，解構可持續食物系統，展館內的環保概念店「米仔站」設食物捐贈及支援服務，倡導惜食文化及推廣環保消費。



「領展可持續未來館」4月22日舉行開幕禮，領展主席聶雅倫（左二）表示希望透過展館示範如何把可持續發展的「遠大理想」化成眾多可以達到的「小目標」；圖左起依次為惜食堂主席梁錦松、聶雅倫、環境保護署署長徐浩光、領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理及漁農自然護理署助理署長志。

領展主席聶雅倫今日在開幕典禮表示，透過這展館，不但示範如何把可持續發展的「遠大理想」化成眾多可以達到的「小目標」，更可展示可行實踐路徑，可以始於日常、行於社區、人人也能做得到的生活方式和營商模式，將可持續發展概念普及化。

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示，希望通過展館連繫我顧客、商戶、供應商、業務夥伴、業內同行、以及社區的不同組織，將可持續發展的概念融入個人日常生活及商業營運中。

在領展香港物業組合中，逾六成商戶業務均與食物相關，領展指，因此展館從「食」的課題開始，開館時特別主題展覽是「綠續開餐」，透過互動體驗以「貼地」易明的內容解構可持續食物系統。館內更設有「綠續冰室」示範單位，展示一間香港最普遍及地道的茶餐廳，如何實踐可持續發展的營運模式。