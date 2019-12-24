黃錦星出席再造藝術展　用酒店舊床單舊毛巾製成雪人推廣低碳生活

每年聖誕節不少商場和寫字樓都會擺放應節裝飾，環境局局長黃錦星日前出席出華懋集團的「但願 – 光芒再現」升級再造藝術展，大談低碳生活。現場除了展品特別外，儀式採用的聖誕裝飾均由舊物升級再造，巨型聖誕帽由華懋旗下如心酒店的舊檯布及床單製作，雪人則是酒店的舊毛巾造成。

「但願 - 光芒再現」升級再造藝術展是「光藝共享」聖誕公共藝術項目的重點活動，由知名建築師及藝術家陳麗喬策展，並與12位本地藝術家攜手創作，從收集所得的舊物共同構思靈感，再造出一系列作品。展覽共展出9組藝術作品，於如心廣場商場一期2樓201室，免費開放予公眾參觀至2月底。每日於指定時間舉辦導賞團，詳盡介紹所有作品。

黃錦星與華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興共同主持綠色聖誕慶祝儀式。黃藉機宣傳環境局的「低碳生活計算機」，鼓勵大眾評估過去一年在衣食住行四方面所產生的碳排放量，推動大家改變生活習慣，實踐低碳生活。

蔡宏興表示，集團今年聖誕舉行「光藝共享」聖誕公共藝術項目，希望透過升級再造藝術展覽，及全城回收舊燈泡行動等一系列活動，鼓勵大眾過更環保的生活，千萬不要做「大嘥鬼」。

「光藝共享」涵蓋多個以心回饋社會為宗旨的公共藝術及環保活動，除了升級再造藝術展及燈飾裝置，以及一系列的家庭工作坊外，早前公布的全城燈泡回收行動仍在進行中，希望透過活動能最終惠及本港長者。