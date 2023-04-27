調查：八成人街上目擊「打仔」不願阻止　五成認為是家事不想干涉

中國人或受傳統思想影響，常有「棒下出孝兒」心態。香港救助兒童會今日（27日）公布調查結果，發現只有兩成受訪者在街上目睹打仔會出手阻止，不採取行動的受訪者中，有五成認為不想干涉別人家事。另外，有八成受訪者支持立法設立強制通報懷疑虐兒個案機制，逾六成支持立法禁止在所有場合對兒童進行任何形式的體罰。



香港救助兒童會發言人伍永賢(中)及香港救助兒童會倡議經理李志輝(左)發佈「香港人對體罰和羞辱式懲罰的看法」民調報告。（香港救助兒童會相片）

香港救助兒童會委託香港中文大學傳播與民意調查中心進行民意調查，收集了1,008名香港成年人的回應。調查中，只有23%的受訪者會在看到其他成人在街上打、掌摑或言語侮辱自己的孩子時採取行動。

他們選擇不採取行動的原因包括：不想干涉別人家庭內部事務（54.5%）、認為事件不嚴重（30.7%），以及不肯定事件是否屬虐待兒童（30.4%）。這可能會延誤發現虐兒事件，進而導致暴力行為加劇，以致對受虐兒童造成嚴重傷害。

三分一的受訪者（31.1%）同意管教兒童是私人家庭事務，外人不應干預。此外，在目睹兒童被體罰而不干涉的受訪者中，過半數（54.5%）視之為別人的家事。香港救助兒童會相信這是受傳統觀念及文化的規範所影響。

另外，83.2%的受訪者支持政府立法設立強制通報懷疑虐兒個案機制，64.2%的受訪者支持立法禁止在所有場合對兒童進行任何形式的體罰，包括在家中。