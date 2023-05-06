疫症大流行結束｜政府指會調整餘下防疫措施　繼續密切監察疫情

世界衛生組織（WHO）周五（5日）宣布，持續三年的新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，解除公共衞生緊急狀態。政府今日(6日)表示會評估本地情況和風險，相應調整餘下與疫情相關的措施及安排；同時亦指會繼續密切監察2019冠狀病毒病變異情況及風險，重點保護高危群組，留意世衞的最新評估。



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政府：感染個案近日持續上升

政府指自3月初撤銷口罩令後，所有對大眾適用的防疫措施均已經解除，社會經已全面復常，新冠已按一般上呼吸道感染方式管理，防疫措施亦以保護高危群組為重點。政府指將參考世衞對疫情的最新意見，評估本地情況和風險及病毒變異情況，檢視疫情防控應變級別，並相應調整餘下與疫情相關的措施及安排，會適時作出公布。

政府引述世衛指，即使新冠疫情作為突發公共衞生事件的階段完結，但大流行持續。本港感染個案近日持續上升，政府會繼續密切監察2019冠狀病毒病變異情況及風險，重點保護高危群組，留意世衞的最新評估。

政府亦呼籲仍未完成接種首三劑疫苗的市民，及未按專家建議接種加強劑的高風險人士，應盡快安排接種以保護自己及家人。

政府又指會持續檢討成效，不斷地改進應對病毒的各個環節。並感謝市民及社會各界三年來支持和配合各項抗疫措施。