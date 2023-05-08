網紅鬼王教溝女涉誤導營銷　客戶片段被放上網　要付10萬才可下架

自稱「鬼王」的男網紅，涉在於Youtube開設頻道自稱鑽研「觀女術」、「馭女術」，開班教授結識女性技巧。惟「鬼王」疑向兩名學員收取約會課程的費用後，再要學員支付「換裝費」，否則不可再繼續上課，涉款逾54萬元。「鬼王」否認兩項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，案件今（8日）在今在東區法院開審。其中一名事主供稱，被告將兩人會面的片段上傳到網上，片段中透露了事主的樣貌及個人訊息，威脅指事主須支付10萬元「形象改造」費才會把片段下架。



被告周柏賢，33歲，報稱導師。被控分別於2022年1月26日及2月15日，向兩名事主以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即兩人需向被告的約會課程分別提供3.82萬或7.6萬元後，額外再向被告繳付10萬或33萬元購買飾物及衣服，否則兩人不容許再繼續上該約會課程。

被告周柏賢並沒有律師代表，他在庭上預言，裁判官看過資料後會認為控方表證都不能成立。(劉安琪攝)

被告預告控方表證都不能成立

別名「鬼王」的被告今無代表律師，自行抗辯。在傳召證人前，已向裁判官稱他「大膽預告」法官在審閱涉案的證供和材料後，會發現控方基本上「表證都不成立」，至於其抗辯方向則先「賣個關子」。

鄭曾以150美元訂閱被告頻道

鄭姓事主供稱，他於2021年中透過Youtube 頻道「鬼王溝女哲學」接觸到被告。鄭曾以月費150美元訂閱其patreon 頻道，以查看關於約會技巧的收費短片，但訂閱僅維持了一個月便因內容重複而取消。

真人特訓課程9800美元

2022年1月，鄭遇上感情問題，希望透過報讀課程改善情況，便報讀了被告Patreon 上的一個真人特訓課程。該課程聲稱只要一次性付款9800美元便可獲為期一整年的真人特訓，教授「全方位提升溝女能力」。由於鄭之後會有一段時間不在香港，他在被告提議下只交了一半費用。

約見面時拍片問家庭狀況

鄭隨後於1月30日在太古城一間餐廳與被告及其門生「甜筒」見面，歷時3小時。期間被告問及鄭的家庭背景、感情狀況等，並拍攝了相關片段。鄭曾表示不希望自己的樣貌在網上公開，被告則稱即使放上網也會摭蓋鄭的樣貌。

要求10萬元稱會獲18K金錶

被告之後又帶鄭到太古城內多間店舖介紹服飾、腕錶，但當日並無錢銀交易。及至翌日凌晨，被告發訊息要求鄭再付款10萬港元參加形象改造服務，當中的費用包括向鄭提供18K 金手錶、衣物、手提袋等，鄭拒絕。

鄭求刪除片段遭被告逐出師門

同年2月15日，被告在Youtube上傳了與鄭的會面片段，鄭的容貌在片段中公開。鄭立即發訊息要求被告刪除，被告卻稱要將鄭「逐出師門」，即不再容許鄭再上課，因為鄭在WhatsApp對被告不夠尊重，不夠「尊師重道」。因此，被告要懲罰鄭的行為，殺一儆百，又稱若要刪除涉案片段，唯一的方法便是交出10萬元。

被告另指，該片段在網上公開後，未到翌日早上便會有數以千計、萬計點擊量，之後便會有人將鄭「起底」。鄭最後分兩次轉帳了10萬港元到鄭的指定帳戶。

案件編號：ESCC502/2023