醫管局擬設視像診症群組照顧者可同參與　遙距診症研擴至18歲以下

醫管局在近年推出「HA Go」手機應用程式，希望推動智慧醫院發展，包括以「HA Go」進行遙距診症服務，並在3月正式推出電子醫生證明書，醫管局指，會考慮開展視像診症群組，讓照顧者一同參與視像診症，並計劃未來會推動遙距送藥等服務；同時亦推動專科門診診所設「電子通道」，讓病人可透過電子健康服務站，自行量血壓或度高磅重等。



過去一年20萬次遙距診症

醫管局近年希望推動智慧醫院發展，包括推出「HA Go」手機應用程式，在應用程式中進行遙距診症服務，先預約遙距診症，並在穩定網絡下，與醫生以視像通話應診，應診後取得電子醫生證明書(電子病假紙)。病人亦可以選擇到醫院或診症藥房取藥，或使用遙距送藥服務。

醫管局總行政經理(聯網運作)李立業表示，遙距診症在過去一年有20萬次使用次數，而電子病假紙在今年3月6日推行，病人都能適應使用。他指因為電子病假紙在附帶一個二維碼讓醫生或護士識別，故不擔心會有人偽證，「保安程度已經高左好多好多。」

遙距送藥服務則未推出，惟準備在兩個聯網的醫院或診所試行，長遠希望在一年內全港醫管局旗下公立醫院及診所都應用。至於送藥方式，聯網服務總監鄧耀鏗指，局方會招標邀請負責送藥運輸的公司。

醫管局亦考慮把遙距醫療診症服務擴展至18歲以下青少年及兒童，但李立業指兒童診症時家人多希望陪伴在側，且他們身體檢查需求較大，故推行前需審慎考慮。醫療信息主管彭育華補充，希望讓照顧年幼病人的照顧者都可更方便讓年幼病人應診，「睇下18歲以下(病人)可唔可以接受到。」

診所設「電子通道」供病人自行量血壓

醫管局又在旗下醫院及診所設「電子通道」，包括設立電子健康服務站，讓病人自行測量生命表徵如量血壓或度高磅重等；另外推動病人使用「HA Go」，知道候測的排隊時間，簽署電子同意書及查閱報告。亦新增多種付款方式如電子服務站自助繳費、「HA Go」內使用「Pay HA」以使用信用卡或Apple Pay等電子支付方式。

被問到是否因為人手不足而大力推動智慧醫院功能，彭育華表示，只是希望病人可適應電子自我管理，用更多途徑去使用醫管局服務；同時亦認為相關措施可令前線醫護及病人更方便，例如遙距診症就可節省交通時間等。

下周二及三研討大會 過百專家參與

醫管局於下周二(16日)及三(17日)在會展舉辦實體研討大會，是防疫措施放寬後第一次舉辦。智慧醫院服務是其中一個會上會討論的議題。鄧耀鏗表示今次有約120名海外、內地和本地專家作講者，當中有22位會從海外前來，「可以講粒粒皆星。」他指會上都會討論醫院重建或設施翻修的議題，但未有具體翻修方案。