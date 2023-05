巴士迷注意　中環夏誌變城巴新巴合併演變場　同場有市區沙灘

為期45天的大型暑期節目「SummerFest中環夏誌」,將於6月9日至7月23日於中環海濱活動空間舉行,今年以「玩曬海濱」為主題,舉行近25項各式特備節目,包括市區罕見的「太陽沙灘」、打卡之選「太陽花田」等,免費入場。



城巴及新巴將於今年7月1日合併,場內將設「One Citybus」展覽,展示兩間巴士公司發展史,退役巴士、古董巴士及現役巴士、以及特意修復曾經效力中巴、新巴的兩朝元老「珍寶巴士」,將共冶一爐,任由打卡參觀。



主辦中環夏誌的Central Venue Management (CVM)周日表示,中環夏誌每年均吸引數以萬計的遊人,今年是第七屆,配合市道復甦,預計今屆活動將可吸引更多入場人士。活動場所位於中環核心、覆蓋逾3萬平方米的戶外場地。活動逢星期一至五下午3時至晚上9時,和星期六、日及公眾假期下午1時至晚上9時舉行。

CVM公布「One Citybus」展覽是今屆常駐節目,為紀念此香港公共交通業的新一頁,展覽由6月9日至7月23日舉行,展示港島專營巴士公司的演變,展出具代表性的退役巴士、古董巴士及現役巴士,更特意修復曾經效力中巴、新巴的兩朝元老「珍寶巴士」,同場亦設有數個與巴士相關的打卡場景,料牽起無數港人的集體回憶。

配合「One Citybus」展覽,一連三天的「One Citybus」家庭同樂日將於6月16至18日上演。為慶祝6月18日父親節,首200名與子女到場的爸爸,可獲得城巴限量冰巾一條。

其他常駐節目及設施包括市區罕見的「太陽沙灘」、大型太陽蛋彈跳裝置「蛋蛋彈彈」、12米長的「大藍鯨」、打卡之選「太陽花田」等;此外尚有「籃球牆」、「小車手賽道」、「乒乓樂」等駐場設備。

其他特備節目包括文青主題的「HKCAMP 香港露營文化祭」、「傳統西非鼓樂工作坊」、熱舞「Fit and Fun Night Out – Dance Party」、「X-Dimension 夏日跳舞匯演」、「ShinyVibes」戶外音樂會、「香港平衡車會嘉年華2023」、「Fit & Well - Moonlight Yoga」、「頌夏棒球節– 香港五人制及六人制棒球賽」等。