涉性感照要脅少女見面　男護刑恐罪成　還押候判

男護士為求與一名在社交媒體認識的少女見面，涉嫌以少女曾上傳的性感照作威脅，明言若對方拒絕相見，其照片便「連登見」。護士否認刑事恐嚇罪受審，辯稱為了滿足少女「抖M」（喜歡被虐）性癖好，才會以主導性強的方式試探對方。案件今（17日）在東區法院裁決，裁判官屈麗雯指，被告聲稱擔心少女使用假相才會保留少女的性感照，以便日後見面時能用作辨認對方，但該張相片少女容貌被遮蓋，反問：「難道被告是想以身材、兔女郎裝扮去認人？」屈官不接納被告供詞，裁定他罪成，並下令他還押至5月31日判刑，期間索取背景報告。



被告譚永東（23歲，護士）被控於2021年9月1日，威脅X（17歲）會使她名譽遭受損害，意圖使X受驚及導致她作出在法律上並非必須作出的作為。

被告譚永東今被裁定刑事恐嚇罪成，還押候判。(資料圖片)

X有時不願意回答較敏感問題 裁判官認為她表現不自在是可以理解

屈官裁決時引述庭上證供，X指她案發前一個月透過交友軟件認識被告，並曾以「即焚」模式發送數張個人照片，包括她穿著性感內衣的照片。及至9月，被告將其中兩張照片傳給她，威脅要與她見面。至於被告則辯稱，他知道X有「抖M」的性癖好，為求滿足她才會以主導性強的方式試探對方會否接受，強調當時只是開玩笑。

屈官認為，X供詞簡單直接，儘管她有時不願意回答辯方比較敏感的問題，但要一名年青女子在法庭公開回答看似與案無關的私生活問題，她表現得不自在也是可以理解的。雖然辯方質疑X不記得她曾向被告所發送的私密照片數量及內容，惟當時她以「即焚」模式發相，自然沒有紀錄，加上事件距今已過一年半，X對此記憶模糊，不代表她有說謊或誇大其詞，而且不爭的是被告必然曾把其中兩張照片傳給X。

屈官續指，涉案照片對女性而言都算是私密照，就算辯方認為不夠私密，也不代表被告可以隨意公開。而X稱擔心照片被同學看到，屈官同意若X私密照在網上流傳，不但私隱受到侵犯，更可能招致性騷擾，加上網上資訊可以散播全球，差不多不能刪除，X的擔憂實際且合乎社會現況。至於辯方質疑X收到被告訊息後數小時才報警，屈官認同X知道一旦報警，便有機會要公開她的私密照片，有所猶豫及需時找尋社工協助也是人之常情。

裁判官指被告自辯不可靠 故意保留X的私密照

相反，屈官認為被告自辯不可靠，如被告必然知道X使用「即焚」模式發送私密照，是不預期對方會「留底」，卻選擇故意保留。縱使他覺得X性觀念開放，也不代表他就可以在未經對方同意下保存照片。被告辯稱擔心X用「假相」才會保留照片，以便日後相見用作認人，屈官反駁被告保留X身穿性感內衣的照片，當中X的容貌被完全遮蓋，反問：「難道被告是想以身材、兔女郎裝扮去認人？」

此外，被告指X曾在對話間透露「抖M」是其性癖好，故想配合她。惟屈官指出，觀乎該段對話前文後理，二人當時只是談及性要求，而非日常生活的相處要「抖M」，不明被告何以將性行為癖好當成日常行為，直斥他砌詞狡辯。再者，被告若想採用主導口吻，大可直接提出要求，毋須捨易取難發送照片，屈官認為被告稱只是在開玩笑的說法是混淆視聽。

屈官又質疑，被告案發前有感X對自己無興趣，所以曾刪除二人對話，但奇怪的是他沒有刪除X的私密照，他亦沒有忘記管有這些照片，直至案發當日因為感到苦悶，就把相片傳給X，認為被告說法不合情理，不相信他當時沒有意圖要脅X，裁定他罪成。

案件編號：ESCC2127/2022