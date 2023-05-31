男護性感照要脅少女　官指兩人對話露骨不代表可威嚇　判囚4個月

男護士為求與一名在社交媒體認識的少女見面，涉嫌以少女曾傳送的性感照作威脅，明言若對方拒絕相見，其照片便「連登見」。他否認刑事恐嚇罪受審，並稱為了滿足少女「抖M」（喜歡被虐）性癖好，才會以主導性強的方式試探對方。而裁判官早前拒接納其說法，裁定他罪成。而案件今(31日)在東區法院判刑時指，即使被告和少女在訊息中的對話露骨，少女曾考慮和被告成為性伴侶，但不代表被告可隨意威嚇對，最終決定判囚4個月。



被告譚永東（23歲，護士）被控於2021年9月1日，威脅X（17歲）會使她名譽遭受損害，意圖使X受驚及導致她作出在法律上並非必須作出的作為。

被告譚永東今被判囚4個月。(資料圖片)

裁判官指事主以「即焚」模式發送性感照 不會預料被告保留照片

就辯方求情時稱，案件對被告的家庭和學業帶來影響，裁判官判刑時則指，此非減刑的理由，又強調被告需為自己的行為承擔後果。

裁判官續指，即使被告和事主在訊息的對話露骨，事主曾考慮過和被告成為性伴侶，但不代表被告可隨意作出威嚇。此外，事主以「即焚」模式發送性感照，便不會預料被告保留該些照片。若該些照片在網上被發布，以現時的科技，將會永久留在世上。惟裁判官亦考慮涉案照片中，事主的私隱部位和面容被遮蔽，被告除相約事主見面外，未有打算進一步行動，最終決定判囚4個月。

案件編號：ESCC2127/2022