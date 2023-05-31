16人涉8.31太子站旺角站事件　被控襲警等罪　准保釋候訊

港鐵太子站及旺角站於2019年8月31日晚上，發生暴力衝突。事隔近4年，涉案的14男2女被控非法禁錮、襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，今（31日）在九龍城法院提堂，全部暫時毋需答辯。4宗案件分別押後至7月26至28日再訊，以待被告索取控方文件及法律意見，期間所有被告均准以3000元現金保釋，不得離港、須交出旅遊證件，包括BNO護照、其他有效或已無效的旅遊證件，以及每周到警署報到一次。



首案共涉11名被告，分別為顧文軒（27歲，調酒師）、劉汝恒（28歲，髮型屋職員）、葉禮豪（21歲，無業）、許肇彰（29歲）、蔡浩賢（26歲，侍應）、郭俊駒（39歲，售貨員）、劉洪發（26歲，運輸工人）、黎卓如（女，25歲，學生）、楊啟源（28歲，地盤工人）、林秉軒（32歲，兼職繪圖導師）和鍾日傑（31歲，文員）。他們分別被控襲警、阻差辦公、在公眾地方管有攻擊性武器等罪。控罪均為於2019年8月31日，在港鐵太子站月台。

顧文軒和劉汝恒分別被控襲擊和阻撓在正當執行職務的警員16147；葉禮豪和許肇彰分別被控阻撓，和企圖故意阻撓在正當執行職務的警員33531；蔡浩賢被控襲擊警員7889；郭俊駒、劉洪發、黎卓如、楊啟源和鍾日傑，被控管有能發出雷射光束的裝置；林秉軒被控無牌管有無線電收發機。該案押後至7月27日再訊。

被告被控管有彈射器和損壞警車等

第二案被告為馬俊仁（27歲，售貨員）和蔡朗賢（29歲，接待員），各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指馬於同日，在港鐵油麻地站月台，管有1個能發出雷射光束的裝置、1個錘子連1把摺刀、1把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子；蔡則在油麻地站大堂，管有3個能發出雷射光束的裝置。

第三案被告為屈君鵬（26歲，會計師）和梁靜雯（女，22歲，學生），被控1項非法囚禁他人罪，指他們於同日，在港鐵太子站月台及其他人士，非法囚禁一名張姓男子。以上兩案押後至7月28日再訊。

第四案被告為譚志達（25歲，無業），被控1項刑事損壞罪，指他於同日，在旺角彌敦道759至761號無合法辯解而損壞屬於香港政府的一輛警車。該案押後至7月26日再訊。

案件編號：KCCC1429-1432/2023